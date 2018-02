El Ayuntamiento recoge 122 toneladas de muebles y enseres a lo largo del año La recogida de enseres se realiza todos los días de la semana. / LVA El servicio municipal encargado de la retirada de los residuos en las diferentes localidades recibió 945 avisos S. GONZÁLEZ NUBLEDO. Sábado, 3 febrero 2018, 09:15

El Ayuntamiento de Corvera recogió el pasado año 122,5 toneladas de muebles y enseres, a través del servicio gratuito que se ofrece a todos los vecinos del concejo. El personal municipal encargado de la retirada del mobiliario recibió un total de 945 avisos.

El número de avisos y recogidas realizadas reflejan una mayor concentración en las zonas más habitadas del concejo, en áreas urbanas. Así, el 45 por ciento procedieron de Las Vegas (457), el diecinueve por ciento de Los Campos (178) y un quince por ciento de Trasona (138). De igual forma, Cancienes generó 123 avisos y las zonas rurales de Molleda, Solís y Villa, un total de 43, 26 y diez avisos respectivamente.

Los avisos son gestionados desde el servicio de mantenimiento municipal, cuyos operarios se encargan de recoger los elementos de deshecho que posteriormente son enviados a Cogersa, que cobra al Ayuntamiento el correspondiente canon proporcional a las toneladas de material que se lleva para su tratamiento. Para hacer uso de este servicio es necesario llamar al teléfono 985 50 57 62.

Principalmente se recogen colchones, muebles (especialmente mesas y sillas), electrodomésticos, ordenadores y también otros objetos como juguetes en mal estado. Estos se depositan cerca de los contenedores de basura tras avisar a los operarios, que se acercan al lugar indicado para retirar de la calle los restos. El cálculo de su coste es de unos 18.000 euros anuales. «Si no existiese este servicio tendrían que pagar de una u otra forma los vecinos que quisiesen deshacerse de objetos que ya no usan, pero por el que nosotros no cobramos nada, ya que el objetivo es ayudar a los corveranos favoreciendo el reciclaje de objetos de gran tamaño», explicó ayer el concejal de Servicios Generales, Rafael Alonso.

El Ayuntamiento recibe llamadas de vecinos interesados a diario solicitando que se pase a hacer alguna recogida, así que los operarios municipales salen cada día, de lunes a viernes, con el camión para retirarlos. «Lo que hacemos además es aprovechar para revisar toda la zona a la que se acude después de recibir una llamada y se recoge por el camino cualquier otro material de desecho susceptible de enviar a Cogersa para su tratamiento», señaló Rafael Alonso.