Un bañista acusa a Salvamento de no atenderle debidamente tras sufrir una picadura

Un bañista que sufrió la picadura de un escorpión en la playa de Santa María del Mar acusa a Salvamento de no prestarle la atención adecuada por carecer del material necesario. «En el 99% de los casos estas picaduras se resuelven sumergiendo la zona afectada en agua caliente unos minutos. Lo que pasó es que el calentador se estropeó, seguramente por la inundación que la caseta de Santa María y también las de otras playas sufrieron a raíz de las trombas de agua. Le dijimos que se cubriese el pie con arena caliente, que surte un efecto similar, a lo que se negó. Entonces se enfadó y se marchó», explicó ayer el coordinador del servicio, Ignacio Flórez.

Las picaduras de escorpión «pueden resultar algo dolorosas pero no tienen mayores consecuencias salvo que la persona sea alérgica. Y no era el caso. De ser así se le hubiese trasladado a un centro sanitario». Flórez admite que en ese momento el puesto no tenía amoníaco, producto que habitualmente se utiliza para mitigar los efectos de picaduras de mosquito o, como es el caso, de escorpión. «Es cierto, se me olvidó llevarlo. La lluvia causó daños importantes en varias casetas, y llevar amoníaco para picaduras no era la prioridad, había cosas mucho más urgentes», concluyó.

Salvamento atiende al mes cientos de picaduras de escorpión.