Belarmino Moro lleva al juzgado al Ayuntamiento por un conflicto de lindes Belarmino Moro. / MARIETA El exalcalde denuncia un acuerdo plenario en el que se le reclama devuelva a la legalidad una finca en Cancienes al entender que ha ocupado espacio público S. G. NUBLEDO. Sábado, 12 mayo 2018, 00:14

El exalcalde corverano Belarmino Moro se enfrentará al Ayuntamiento en los juzgados por un problema de lindes en una de las fincas de su propiedad ubicada en Cancienes. Ha presentado una denuncia ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra el acuerdo plenario en el que se le instaba a devolver a la legalidad la parcela en cuestión con la que estaría ocupando parte de unos terrenos comunales.

En concreto son poco más de cien metros cuadrados los que han puesto en pie de guerra a ambos. El problema surgió a raíz del censo del catastro en el que se refleja que parte de estos terrenos comunales han sido añadidos a la finca del exalcalde. Es por eso que, en su día, el Consistorio le requirió volver a la situación anterior. Moro presentó un recurso que el Pleno rechazó obligándole de nuevo a modificar las lindes.

«He tenido que denunciar al Ayuntamiento solo por la honra. El acuerdo plenario es absurdo, todo porque los peritos no han medido bien la finca y se ha dado un error en el catastro», destacaba ayer Belarmino Moro, que aclaraba que «esto tiene fácil solución, bastaría con que los técnicos midiesen bien la finca municipal y se rectificaran los datos catastrales».

Según el exalcalde, su finca está separada de los terrenos públicos por un camino. «Para poder ocupar esa zona comunal tendría que haber desplazado el camino, cosa que no se ha hecho, si no, no sería posible», recalcó Moro. Ahora pide en los juzgados que se dirima quién tiene razón en este problema de lindes. «Me están poniendo de ladrón solo porque no soy de su mismo partido. Es un acuerdo sin fundamento que solo se hace para difamarme, y eso no se lo voy a consentir a nadie», señaló.

El referido acuerdo del Pleno se votó en julio del año pasado y en él se aprobó «recuperar en vía administrativa parte del bien comunal sito en El Campón-Núñez, parroquia de Cancienes». Ayer se hacía pública en el BOPA la notificación a los interesados para personarse en la causa ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo. Para ello da a los interesados un plazo de nueve días.

«Sigo diciendo que esto se podía haber corregido sin ir tan lejos si hubiera habido intención por parte del Ayuntamiento, pero no quieren escuchar nada. Si los técnicos lo hicieran o hubiera voluntad política todo estaría solucionado, porque basta con medir la finca comunal y delimitarla y se vería claramente el error, como lo vemos todos menos el Ayuntamiento», comentó Belarmino Moro.