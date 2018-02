Buscan en Costa Rica a Manuel Álvarez, de Ibias, desaparecido hace trece días Manuel Álvarez Méndez. / E. C. Se trasladó al país centroamericano al comunicarle que estaban falsificando su firma para vender las propiedades que tiene allí BELÉN G. HIDALGO IBIAS. Jueves, 15 febrero 2018, 03:58

Manuel Álvarez Méndez se encuentra desaparecido desde el pasado 2 de febrero. La familia de este hombre de 76 años, natural del pueblo ibiense de Fondodevilla, tiene constancia de que Manuel Álvarez llegó a Costa Rica el 10 de enero. Según explica su hija, Gloria Álvarez, Manuel se encontraba en su lugar habitual de residencia, San Francisco, en Estados Unidos, cuando le informaron desde Costa Rica que estaban falsificando su firma para vender sus propiedades en este país aprovechando su ausencia. Fue entonces cuando Manuel programó su viaje con la intención de resolver esta situación. «El 29 de enero mi padre llamó a mi hermano Chema para felicitarle el cumpleaños», recuerda Gloria, la primogénita del desaparecido.

Manuel fue visto por última vez el 2 de febrero en el barrio La Garita de Alajuela, una localidad próxima a la capital, San José, donde tiene sus propiedades. Su hermano, José Luis Álvarez, regresaba hace apenas una semana a San Francisco, tras haberse desplazado a Costa Rica en busca de Manuel y haber denunciado su desaparición. «Están investigando, entrevistando a las últimas personas que lo pudieron haber visto, rastreando también los movimientos bancarios...», relata con cautela, pues no quiere interferir en la investigación. Por el momento, según explica la familia, nadie se ha puesto en contacto con ellos pidiendo un rescate.

Alba Álvarez, su otra hija, ha recurrido a las redes sociales para tratar de localizar a su padre. «Se sospecha que utilizaron transporte acuático para trasladarlo a alguna cercanía de Costa Rica, islas próximas, incluso a países vecinos como Panamá, Nicaragua, Colombia...», señala en su perfil de Facebook, donde figura la foto de Manuel y los escasos datos de los que disponen. Toda la familia, desde Estados Unidos y España, centran sus esfuerzos en encontrar a Manuel a través de todos los medios y soportes a su alcance. «Agradecemos cualquier información, cualquier dato que nos permita encontrar a Manuel es valiosísimo. Pedimos colaboración a todos los ciudadanos», reitera.

El último contacto que tuvo con su familia fue el 29 de enero para felicitar a su hijo

Según sus últimas informaciones, la policía costarricense habría solicitado la colaboración de su homóloga en España, donde la hija de Manuel también ha denunciado su desaparición.

«Son muchos días sin saber nada de él. Estamos muy preocupados», cuenta Gloria, que recuerda que no era la primera vez que su padre se enfrentaba a la situación que le llevó de vuelta a Costa Rica. «El año pasado sucedió lo mismo con el tema de las firmas. Lo denunció y habían encarcelado al responsable», cuenta Gloria, temiendo que esta vez la suerte no haya acompañado a su padre como ocurría entonces. La familia sospecha que la mano de alguna mafia pueda encontrarse tras la desaparición de Manuel. «Mi padre no tenía enemigos», afirma Gloria.

En su pueblo natal, Fondodevilla, recuerdan haberlo visto este último verano. «Estuvo aquí en el mes de septiembre», señala Gabino Cadenas, que mantiene contacto con la familia de Manuel. «Lleva muchos días desaparecido y todos andamos con la mosca detrás de la oreja. Allí la vida vale menos que un peine», lamenta este vecino entre la preocupación y la rabia.

«Manuel es de Asturias hasta la médula. Adora su tierra. Le encanta la gaita y siempre quiso aprender a tocarla, pero nunca lo logró», cuenta su hermano, José Luis, indicando que Manuel conserva su nacionalidad española. No sorprendían sus viajes a Madrid, donde viven tres de sus cinco hijos, fruto de su primer matrimonio.

Manuel decidió en la década de los setenta cruzar el Atlántico y probar suerte en el continente americano. Vivió en Nueva York, pero se jubiló en San Francisco. «Allí tuvo un restaurante, 'El Flamenco'», indica Gabino Cadenas. Invirtió en varias propiedades en Costa Rica, país al que acudía con frecuencia, donde muchos le conocían y donde se le pierde la pista.