La cabalgata de Villaviciosa reunirá a más de 300 participantes Una niña introduce su carta en un buzón ante la mirada de Aliatar y sus pajes. / A. G.-O. Trece carrozas acompañarán a los Magos en un recorrido que comenzará el vienes en el polideportivo a las siete de la tarde ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Sábado, 30 diciembre 2017, 00:22

Lloros, nervios, magia e ilusión. Los Reyes Magos están cada vez más cerca de visitar los hogares de los niños de todo el mundo. Los más rezagados aprovechan estos días para escribir sus cartas y otros, más previsores, ya las han enviado. El Príncipe Aliatar visitó ayer el Ayuntamiento de Villaviciosa para recoger las misivas de los maliayos y animarles a salir a la calle el próximo 5 de enero para acompañar a sus majestades en su recorrido por la localidad.

La organización ya lo tiene todo listo para la ocasión. Más de trescientas personas -entre voluntarios, Protección Civil y Policía Local- trabajarán para que todo salga perfecto y tanto niños como mayores puedan disfrutar de la visita de los Reyes de Oriente. Trece carrozas recorrerán ese día, a partir de las 19 horas, las calles de la villa. Previamente, sus majestades visitarán, como viene siendo tradicional, las residencias de mayores del concejo.

El recorrido será el mismo de ediciones anteriores. La comitiva saldrá del polideportivo, recorrerá las calles Víctor García de la Concha, Marqués de Villaviciosa, Doctor Pando Valle, plaza Obdulio Fernández, Sol, Ecce Homo, General Campomanes y Balbín Busto hasta terminar en el Ayuntamiento. Una vez allí, los Reyes serán recibidos por miembros de la Corporación, que les cederán las llaves de todos los hogares del municipio. Además, recibirán a todos los pequeños para que éstos puedan pedirles sus deseos de última hora.

Está previsto que la banda de gaitas Villaviciosa-El Gaitero encabece el cortejo, seguidos de la carroza de la Anunciación, la de los ángeles y el belén. Para poder convertir esta fecha en una de las más destacadas del calendario, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de las asociaciones de vecinos, las agrupaciones musicales y deportivas, así como del instituto Víctor García de la Concha.

El Príncipe Aliatar abrirá el cortejo real. El emisario de los Reyes acudió ayer al Ayuntamiento maliayo, donde recibió a numerosos niños del concejo. «El camino es largo y fatigoso. Por eso esperamos que los niños de Villaviciosa salgan el día 5 a la calle a recibirnos y acompañarnos», afirmó. Los pequeños aprovecharon su presencia para trasladarle sus deseos.

Deva Isla, de tres años, acudió acompañada de su madre a entregarle la carta. «Pedí un muñeco con su maleta y todo lo de Bob Esponja», aseguraba poco antes la pequeña, quien estaba algo nerviosa. Hugo García y Álvaro Simón tampoco quisieron perder la ocasión. «Creo que sí me van a traer lo que he pedido. He sido bueno», afirmaba García. Él fue previsor y ya había mandado su carta por correo días antes.