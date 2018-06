El camping se consolida en la Villa Villar, junto a la piscina recién reformada del camping. / A. G.-O. Dicen que la evolución del sector, con el auge de los bungalows y caravanas frente a las tiendas de campaña, supone una inversión constante Los empresarios critican la falta de apoyo ya que «atraemos más turistas que el hotel» ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 22 junio 2018, 00:14

El sector del camping no deja de crecer. En Villaviciosa, en la actualidad, hay seis que ofertan 1.332 plazas y los empresarios consideran que «aún queda mucho camino por recorrer». Atrás han quedado las tiendas de campaña en pequeñas parcelas. Los turistas buscan ahora alternativas más lujosas y cómodas, como los bungalows o las autocaravanas, con servicios de piscina, canchas de tenis y otras zonas de ocio, que han revolucionado el sector. En Villaviciosa, la mayoría están ubicados cerca de la primera línea de playa. «Atraemos a muchos más turistas que los hoteles», afirma Rubén Villar, del Camping Villaviciosa, que este fin de semana celebra el veinte aniversario de su establecimiento con un variado programa de actividades.

Villar es uno de los empresarios que dice que el apoyo que reciben de los turistas no va unido al de las administraciones. En su caso, dice que lleva once años esperando que el Ayuntamiento tramite su solicitud para crear un área de autocaravanas «porque es un colectivo en auge. En su día se escaparon de los campings y ahora debemos adaptarnos a sus necesidades. El problema es que en el Consistorio no mueven ni un dedo para darnos facilidades. No pedimos un trato de favor, solo que no nos pongan trabas».

La presencia de autocaravanas llegó a ser el año pasado un problema en Rodiles. Los usuarios y los dueños de los establecimientos del arenal criticaron que estacionaban en el aparcamiento durante días, ocupando plazas y dando mal uso de los servicios. Entonces, el alcalde, Alejandro Vega, reconoció que no contaban con suficiente plantilla policial para regular el aparcamiento. Además, anunció que no descartaba crear un área especializada para estos vehículos.

El Camping Villaviciosa recibe cada año una media de 20.000 pernoctaciones, principalmente, de familias que optan por alquilar un bungalow. «Cada vez hay más demanda para estas construcciones. En una provincia como Asturias te asegura mucho si llueve. Además es mucho más cómodo, no tienes que molestarte en venir y montarlo todo». Villar, vecino del barrio de La Busta, puso en marcha el negocio al ver, verano tras verano, cómo decenas de turistas llegaban en furgoneta y autocaravana. «El Ayuntamiento se planteó mover a Selorio todos los campings de la zona, pero salía muy caro», comenta.