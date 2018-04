«Cancienes ha mejorado mucho estos diez años, pero quedan cosas por hacer» Domingo Morcillo, expresidente de la Asociación de Vecinos de Cancienes. / MARIETA Dirigió la entidad durante diez años, la salud le aparta del cargo, pero asegura que se mantendrá «activo» en la vida social del concejo Domingo Morcillo Expresidente de la Asociación de Vecinos El Carbayo de Cancienes SHEYLA GONZÁLEZ CANCIENES. Domingo, 15 abril 2018, 00:33

Domingo Morcillo presidió durante diez años la Asociación de Vecinos El Carbayo de Cancienes. Un cargo que llevó por orgullo al resto de parroquias del concejo y que exprimió al máximo para conseguir apoyo a sus proyectos. Ahora acaba de dar el relevo en la entidad a Carlos González, con el que trabajará codo con codo para ayudarle a mantener la actividad.

-¿Qué le ha motivado a dejar el cargo?

-No estoy del todo bien de salud. Este puesto requiere mucha dedicación y yo ahora ya no puedo dársela. Estoy un poco cansado, pero eso no quiere decir que me vaya a alejar de todo, seguiré presente y participaré de todo lo que se organice. Además, las nuevas normativas que obligan a las entidades a tramitar todo por internet a mi me vienen grandes, yo eso no sé hacerlo.

«He peleado mucho por sacar los proyectos adelante sin tener respaldo de los vecinos»

-¿Qué balance hace de estos diez años?

-Me voy contento con lo conseguido. He tenido que pelear mucho porque son muchas las localidades que piden cosas al Ayuntamiento, pero puedo decir que con trabajo e insistencia he logrado lo que me he propuesto. Quizás la parte mala es tener que hacerlo todo uno solo.

-¿Cómo ha evolucionado Cancienes?

-En estos diez años ha mejorado mucho, pero quedan cosas por hacer. Hemos logrado muchas cosas como la pasarela a Nubledo, la acera que nos une con Solís, el polideportivo, la mejora de los parques... Aquí se vive muy bien. Yo llevo aquí asentado 46 años.

-¿Cuáles son las peticiones que deja pendientes de resolver?

-Sin duda la más importante ver La Lechera de nuevo en funcionamiento y recuperada. Parece que se ha puesto en marcha, pero espero poder verla reabierta. Además, creo que es necesaria una mejora integral de la zona del polígono industrial para mejorar la seguridad. Hay que repintar la señalización y hacer una acera para que la gente que acude caminando no corra peligro.

-¿El día a día en la asociación es fácil?

-No. Si quieres que se hagan las actividades y que el Ayuntamiento lleve a cabo mejoras tienes que trabajar mucho. Además, los vecinos suelen reclamar muchas cosas que no son fáciles de conseguir. Por otro lado está el tema de conseguir los fondos para poder desarrollar las actividades. Además, aunque te digan que lo van a hacer tampoco se materializan las cosas de un día para otro.

-Es uno de los distinguidos como Corverano Ejemplar, ¿qué supuso para usted el reconocimiento?

-Un orgullo muy grande. Supone un reconocimiento a todo el trabajo realizado por Cancienes y por sus vecinos durante estos años. Siempre me ha gustado estar presente en todo lo que pasa en Corvera y ese premio fue de lo mejor.

-¿Cómo ve al nuevo presidente de la asociación?

-Está animado y con ganas pero, igual que yo, va a tener que trabajar duro. Hay que tener mucha paciencia para desarrollar este cargo. Desde luego por mi parte tendrá toda la ayuda que necesite.

-¿Tendrán pediatra en Cancienes tras años de peticiones?

-Nueve años reclamé y luché por tenerlo. Ya tiene presupuesto y este año se materializará la obra y pronto tendremos aquí el servicio. Era algo muy demandado por los vecinos.

-¿Este verano habrá fiestas?

-Yo decidí que no las organizaba. Convoqué a una reunión a los vecinos para pedirles ayuda porque yo solo no podía organizar nada. Ya el año pasado me costó mucho y no vino nadie al encuentro por lo que se decidió cancelar todo.

-¿La falta de participación vecinal afecta a la entidad?

-Sí. Falta que todo el mundo se involucre porque al final lo que se haga o consiga será para todos. Muchas de las iniciativas que se han desarrollado han sido mías porque nadie proponía nada, eso sí, quejas siempre han llegado. Sí que he tenido ayuda por parte de los trabajadores del Ayuntamiento, a ellos quiero agradecerles su entera disposición durante todos estos años.

-¿Qué le parece la venta de tres pisos para jóvenes?

-Bien. El alcalde nos presentó el proyecto y es interesante. Espero que se vendan bien porque eso repercutirá en rehabilitar La Lechera. Es una mejor opción que la del alquiler. Que venga gente joven siempre es bueno para la localidad.