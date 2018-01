El PP cangués tilda de «pantomima» la congelación de impuestos del equipo de gobierno

El Pleno cangués aprobó este miércoles mantener los impuestos que gravan a las familias canguesas en los niveles de 2017. Lo hizo con la abstención del PP, que considera que la medida es una «pantomima». José Luis Fontaniella, portavoz de los populares, explicó que «los impuestos están congelados desde 2013. Lo que presentó el alcalde es un documento político que no está avalado por Intervención y que recoge la intención de no subir los impuestos en 2018, pero no contempla bajarlos».

El regidor cangués José Víctor Rodríguez subrayó que esta medida supone «que la presión fiscal que soportan los cangueses no se incremente en 2018». Afirma que se mantendrán los servicios y «se seguirá pagando deuda y recuperando la inversión» .