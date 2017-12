Somos Carreño se desmarca del nuevo proceso de presupuestos participativos Acusa a los socialistas de «apartar» a su formación del proyecto, del que critica «lo ajustado de los plazos y que haya una propuesta cerrada» PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Lunes, 11 diciembre 2017, 00:31

El grupo municipal de Somos Carreño -tercera fuerza política en la Corporación- anunció ayer su decisión de desmarcarse del nuevo proceso de elaboración de los presupuestos participativos de 2018. Así, su portavoz, Carolo López, recordó que ya en la presentación del proyecto al Consejo de Participación Ciudadana el pasado mes, «el gobierno socialista recibió numerosas críticas, tanto de asociaciones como de grupos políticos con representación municipal». Y esto se debe, subraya, a que la opinión generalizada «es que vuelve a caer en los mismos errores que criticamos el año pasado. Nuestro partido mostró su apoyo en 2017, porque entendíamos que, aunque la propuesta tenía fallos, lo principal era que los presupuestos participativos iniciaran su andadura. Además, uno de nuestros compromisos electorales es una apuesta por la participación ciudadana como eje central de toda acción política».

Ahora bien, añadió, «dimos ese apoyo con el acuerdo del equipo de gobierno de evaluar el proceso para detectar debilidades y ver oportunidades de avance. Pero este es un compromiso que no han cumplido».

Según López, el ejecutivo del PSOE insiste en dejar fuera del proceso de confección de estos presupuestos ciudadanos a su partido: «Parece que de nada sirve dar un voto de confianza si quien gobierna lo hace con arrogancia. Ninguna de las novedades de este año han sido consultadas con nuestro grupo y eso que hemos sido los únicos que les hemos dado un apoyo explícito en la anterior edición. Es inadmisible llegar a un Consejo de Participación Ciudadana con hechos consumados y a cinco días de empezar el proceso. Acabarán quedándose solos en este tema, como en tantos otros», apuntilló.

En la misma linea de justificar su rechazo al proceso participativo, el concejal de la formación morada señaló que ya cuando fueron presentados los presupuestos hace algunos días existió un descontento por parte de los representantes del movimiento asociativo. «Fue por lo ajustado de los plazos fijados por el ejecutivo. A ello se une la presentación de una propuesta cerrada y con escaso o nulo margen de intervención, tanto por parte de la ciudadanía como del resto de fuerzas políticas. Se hace con prisas y poco tiempo para la formación previa de la gente en las peculiaridades del proceso. Así, volveremos a ver de nuevo escasa participación en las sesiones presenciales, tal como pasó el año anterior».

El concejal vaticinó que «este sistema, si no se mejora, no será capaz de despertar el interés de los vecinos por participar y no conseguirá superar la fase actual, que más se parece a un mero concurso de ideas que a una herramienta que ahonde en la participación democrática de las vecinas y vecinos. Y es una pena que así sea», concluyó.

Comienza hoy la ronda

Así las cosas, hoy comienza la ronda informativa por las parroquias, empezando por las de Guimarán, El Valle y Ambás. El lugar donde se celebrará será el Centro de Iniciativa Rural (CIR) del Monte Areo, a las 17 horas. También y a las 19.30 horas, tendrá lugar otra en el CIR de Albandi, donde se informará a los vecinos de esta parroquia y a los de los barrios de Poal y Xivares. La siguiente tendrá lugar mañana en el CIR de San Juan de Tamón, a las 18 horas. Esta ronda se completará en las pedanías de Pervera, Piedeloro y Perlora, a mediados del próximo mes de enero.