El cementerio de Candás no tiene paso para vehículos La nueva entrada. :: A. V. C.. Martes, 3 julio 2018, 00:19

Los usuarios del cementerio de Candás critican que, a pesar de las obras realizadas recientemente por el Ayuntamiento, tienen que seguir usando la «entrada cutre», pues la principal no cuenta con acceso para los vehículos funerarios. «Tenemos que pasar por un acceso sin arreglar y rodeado de contenedores de basura. Me pregunto si algo no está bien o si debemos entender que la entrada principal es solo para hacerse la foto», explican.