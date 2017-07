Los centros escolares piden mejoras de mantenimiento en aulas y exteriores Interior del colegio El Vallín de Piedras Blancas. / MARIETA La concejalía de Obras analizará ahora todas las peticiones recibidas para realizar las más importantes en el periodo estival S. G. piedras blancas. Lunes, 10 julio 2017, 08:08

Los centros escolares de Castrillón ya han comenzado a realizar sus listas de obras y mejoras pendientes y han dado traslado de ellas al Ayuntamiento. En su mayoría se centran en pequeñas intervenciones de mantenimiento aunque algunas otras precisan de un trabajo mayor. La concejalía de Obras analizará ahora todas las peticiones para establecer prioridades e ir ejecutándolas en los meses de verano, aunque, igual que otros años, algunas quedarán pendientes y se irán haciendo «en la medida de lo posible».

La Escuela Infanta Leonor de Piedras Blancas vuelve a insistir en la necesidad de mejoras tanto en su cubierta como en su fachada. Por un lado piden al Ayuntamiento que mejore el tejado y que pique y pinte la fachada del centro, que se encuentra llena de desconchones e incluso en algún punto ha perdido la carga que la recubre. Además, reclaman un tratamiento contra las humedades que hay en el interior del edificio provocadas por los problemas en el tejado. En este sentido, el Principado ya anunció que tiene una partida dedicada a la sustitución de la cubierta.

Estas intervenciones son las de mayor envergadura ya que el resto de centros se han limitado a pedir el repintado de aulas o la mejora de ventanas y puertas. Así como una revisión del sistema eléctrico en muchos de ellos. Reclaman también actuaciones en las zonas exteriores, en las que juegan los más pequeños en sus ratos de recreo, incluyendo nuevos aparatos para el divertimento de los niños como un parque de arena en la escuela El Carbayo. No faltan tampoco las peticiones de ayuda para mover o instalar nuevo mobiliario antes de que comience el nuevo curso.

El Ayuntamiento es el encargado del mantenimiento de los centros escolares aunque cuando se trata de obras de mayor profundidad es el Principado el encargado de llevarlas a cabo. «En el listado de peticiones faltan las del colegio Manuel Ángel Iglesias de Salinas, y el Castillo de Gauzón de Raíces, que no quiere decir que no necesiten mejoras, sino que igual las tiene la técnica y no han llegado a mi. Pero haremos como con el resto, se estudiarán las más viables para realizar en este tiempo y así establecer prioridades», apuntó el concejal de Obras y Medio Ambiente, José Luis Garrido.