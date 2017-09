El circo estrena su función en Villaviciosa tras subsanar los defectos El público sigue desde las gradas uno de los números con animales que actuaron en la función. / J. SIMAL La empresa presentó ayer la documentación requerida, una fianza de 1.900 euros y el seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños E. FERNÁNDEZ VILLAVICIOSA. Viernes, 22 septiembre 2017, 04:10

Más de medio millar de personas presenciaron ayer cómo un elefante de 3,6 toneladas afeitaba a un persona del público elegida al azar o cómo una leona disfrutaba como una gatita de las caricias de su adiestradora. Dos horas de espectáculo que hicieron las delicias de los asistentes. Pero esto fue a las siete de la tarde. Durante toda la mañana, el desconcierto de las sesenta personas que integran el circo Coliseo -donde las estrellas del espectáculo son un elefante, leones, tigres y lobos de Siberia- era máximo.

«No sabemos qué hacer. Tenemos pagada la ocupación desde hace una semana y ahora con todo el circo montado no sabemos si nos podremos quedar porque nos dicen que no está todo correcto, aunque la verdadera razón sean las críticas de una concejala de Somos. El Ayuntamiento nos dice que no puede prohibir el espectáculo si los papeles están en regla y en eso estamos». Así se pronunciaba una trabajadora y esposa del gerente, Cristina Forniasi, cuando el reloj marcaba casi la una de la tarde. Poco después, el Ayuntamiento les anunció que informaba «favorablemente» sobre la instalación del espectáculo circense. Un documento, firmado por el ingeniero municipal, registraba la aportación de una fianza de 1.900 euros y el seguro de responsabilidad civil, por parte de la empresa del circo Coliseo, para cubrir el daño por las actuaciones realizadas en los 4.620 metros ocupados del parque de La Barquerina, donde según el informe municipal solo tenía autorización para ocupar algo más de 962. Además, el circo aportó el certificado técnico de revisión y montaje de instalaciones eventuales firmado por un ingeniero técnico industrial, así como la autorización por parte de la Dirección General de Ganadería, para la tenencia de animales en espectáculos públicos.

Entre los daños que el Ayuntamiento imputa a la instalación del circo, cuyo coste de reposición estimó en 3.780 euros, enumera el deterioro de la capa superficial de césped, rodadas, deterioro en la regularización existente de la superficie así como de los elementos de la pista ciclista y la zona de arenero. «No tenemos ningún problema en abonarlo, íbamos a contratar un jardinero para reponer el estado del terreno incluso», explicó la trabajadora, quien al igual que el gerente, Francisco de la Torre, defendieron que «somos una empresa seria. Si no tuviéramos todos los permisos no habríamos montado todo esto para tener que desmontarlo después».

El Ayuntamiento, finalmente, informó favorablemente sobre la instalación circense

Esta polémica situación, que acaparó ayer todos los comentarios en la villa maliaya, surgió a raíz de una denuncia de la concejala de Somos, Nuria González, quien solicitó una reunión con el alcalde del municipio, Alejandro Vega, para conocer toda la información, expedientes y las razones que le han llevado a autorizar la instalación de un circo con animales exóticos, tras iniciar en 2015 la tramitación de una ordenanza con el objetivo de prohibir los espectáculos con animales en Villaviciosa.