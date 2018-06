Ciudadanos reclama un convenio con el Principado para el control sanitario de eventos festivos

La edil de Ciudadanos, Silvia Argüelles, reclamó esta semana en la comisión informativa de Bienestar Social y Consumo, el inicio de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Principado para llevar a cabo los controles sanitarios pertinentes en los eventos festivos en los que se sirva comida durante los fines de semana.

«Comienza la temporada de eventos donde no pueden faltar la venta de comida al público para amenizar las fiestas, y es una competencia propia de nuestro municipio la protección de la salubridad pública. Lo que más me ha alarmado es que la concejala de Bienestar Social, tenía un absoluto desconocimiento sobre este tema», recalcó ayer Argüelles, que insiste en que «no estamos pidiendo que el Ayuntamiento oferte una plaza de veterinario y asuma ese coste si no es posible, sino que se coordine con el Principado para que se cubra el servicio, que consideramos importante para consolidar la calidad de los eventos del concejo».