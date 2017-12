Un coche sin conductor arrolla a otros dos y choca contra un árbol en Las Vegas El vehículo acabó empotrado contra un árbol. / LVA El vehículo se deslizó por la calle Abedul al no tener puesto el freno de mano y dejó destrozos en el mobiliario urbano del pasaje del Limonal S. GONZÁLEZ LAS VEGAS. Martes, 12 diciembre 2017, 00:37

Las familias que ayer acudieron a la Escuela Infantil de Corvera de Las Vegas a recoger a los pequeños en el turno de las 13.30 horas asistieron, asombradas, a la deriva de un coche, procedente de la calle Abedul, en Los Campos. El vehículo apareció «como de la nada» por la cuesta que da acceso a la urbanización y a uno de los supermercados de la localidad. El coche se deslizó desde lo alto de la cuesta hasta el jardín de la urbanización, dejando por medio varios damnificados.

El propietario del coche lo había estacionado instantes antes a la puerta del supermercado, con las llaves puestas en el contacto y sin freno de mano, según apuntan los testigos. Al estar parado en una calle en cuesta el turismo emprendió la marcha atrás durante unos 150 metros para acabar empotrado contra un árbol de la zona ajardinada del pasaje del Limonal, lindando con la calle El Roble de Las Vegas.

Frente a él se encontraban las familias, que atónitas vieron como de su interior «no salía nadie». En el descenso el turismo golpeó a otros dos que se encontraban en la calzada y que no pudieron esquivarlo. Pese a este choque con los otros vehículos, el turismo tan solo sufrió daños en su defensa. Tras dejar la calzada, el vehículo se subió a la acera y atravesó gran parte de la zona ajardinada, dejando atrás uno de los bancos destrozado.

Los testigos dieron aviso a la Policía Local, que desplazó a sus agentes hasta el lugar. Estos se han encargado de dirimir las causas que pudieron llevar a que el vehículo emprendiera la marcha, aunque todo apunta a que el freno de mano no estaba puesto. No hubo que lamentar heridos, ya que afortunadamente en ese momento no había peatones por la acera.

El propietario del vehículo corrió tras él. «Estaba pálido, no se explicaba qué pudo haber pasado», apuntan los testigos de lo sucedido. Finalmente, uno de los pequeños árboles fue quien logró parar la trayectoria del coche sin freno que sorprendió a los vecinos.