Un concejal del PP de Castrillón dice que no quiere que le llamen «aldeano» por usar el asturiano Lo hizo durante el pleno en el que se aprobó, al igual que en Lena y Noreña, instar al Gobierno a declarar la oficialidad EUROPA PRESS Viernes, 1 diciembre 2017, 14:23

Los plenos de Castrillón, Lena y Noreña han aprobado este jueves instar al Consejo de Gobierno y a la Junta General a abrir la reforma del Estatuto y incluir la oficialidad del asturiano. En Castrillón y Noreña el PSOE se ha abstenido, mentes que en Lena ha votado a favor. Estos tres concejos se sumen a los de Mieres, Gijón y Avilés a esta petición.

La moción aprobada considera que es el momento de avanzar en la oficialidad del asturiano como "elemento fundamental para su dignificación normativa y su normalización social". Así, encomienda al Gobierno y a las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria a empezar un diálogo y lograr un consenso con el fin de lograr este objetivo, "que acabaría con la reforma del Estatuto y la oficialidad de la lengua asturiana".

En Lena la inicitiva la ha presentado Compromisu por L.lena, alcanzando el apoyo también de IU y PSOE, mientras que el PP ha votado en contra. Por otro lado, en Noreña la han votado todos los grupos poponentes -Conceyu Abiertu, IU, Foro Asturias y Independientes por Noreña-, mientras que el PP ha votado en contra y el único concejal del PSOE presente en el Pleno -de los tres con los que cuenta la formación en Noreña- se ha abstenido. Por el contrario, en Castrillón han votado a favor los proponentes -IU y Castrillón sí Puede-, y en contra el PP y Ciudadanos, mienntras que el PSOE se ha abstenido.

Y es que el PSOE de Castrillón y Noreña ha solicitado para votar a favor que se eliminara el punto 2, donde se solicita al Gobierno a abrir la reforma del Estatuto. Así, el concejal socialista en Castrillón, Javier González Fernández, ha afirmado que desde su partido creen en la oficialidad del asturiano, pero ha animado a Podemos y IU a impulsar una reforma del Estatuto desde la Junta General porque tenían suficientes votos para hacerlo y no había que pedirlo al Consejo de Gobierno.

En ese caso, González ha señalado que sí lo hacen el PSOE va apoyarlos. "La postura del PSOE a nivel regional es apoyar la oficialidad, por lo tanto, cuente con nuestro voto en el caso de que la reforma se impulse, por lo tanto, tendrán 28 votos", ha dicho. Para el concejal, la moción de IU y Castrillón sí Puede era, en ese momento, "electoralista".

Donde no ha habido cambios ha sido desde las filas 'populares'. En los tres concejos el PP ha votado en contra con un argumentario centrado en la "imposición", en lo "artificioso" de la normativa académica, en que era una demanda de "grupos minoritarios" con un "espíritu nacionalista y, hasta, separatista" y con alusiones en cada momento a la situación catalana, como la posibilidad de que los comerciantes recibieran multas por no rotular en asturiano.

Esta moción aprobada por los plenos de Lena, Castrillón y Noreña se suma a las semejantes que han salido adelante en las últimas semanas en Gijón y Avilés y que contarón con el apoyo de Foro, Xixón sí Puede, IU y PSOE, en el primer caso, y PSOE, Somos Avilés, IU y Ganemos en el segundo. Además, en enero de este año, Mieres aprobó una moción similar en la que también se encomendaba al Gobierno y a laJunta General a declarar oficialidad.

Polémica en Castrillón

En todos los plenos ha habido un intercambio de acusaciones entre partidarios de la oficialidad y el PP, pero ha sido en Castrillón donde se han vivido los momentos más tensos. Así, la concejal de IU que ha defendido la moción, María del Mar González, ha tenido que hacer su intervención en asturiano y castellano, porque el reglamento del Ayuntamiento establece que nada más puede hacerse en esta última lengua.

Aunque la concejal ha avisado de que después iba a hacer la intervención en castellano, ha sido interrumpida desde la bancada popular por el concejal José Antonio Fernández, que se ha quejado de no entender nada. Por otro lado, la concejal de Castrillón sí Puede, Eva María Menéndez, realizó su intervención nada más que en asturiano, aunque por ese motivo no ha quedado registrada.

El concejal del PP Pablo González-Nuevo Quiñones ha calificado la utilización del asturiano en el Ayuntamiento como un "esperpento" que esperaba que no volviera a repetirse. "Es una lengua que no es oficial y creo que es ilegal", ha dicho Quiñones, que ha exigido cumplir la legalidad y ha afirmado que tenía derecho a enterarse de que se dice "en la única lengua oficial que hay". Así, ha indicado que no ha entendido "medio discurso" y que tampoco "no quiero entenderlo".

En mitad de un cruce de acusaciones entre el concejal popular y la propia alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, sobre si un discurso en asturiano se podía entender o no por un asturiano castellanohablante, el 'popular' José Antonio Fernández Alonso ha gritado "yo no quiero que me llamen aldeano", lo que ha generado las críticas de IU y la sorpresa de la alcaldesa, que ha recibido su frase con un "¡qué fuerte!" entre risas.