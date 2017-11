El Consejo Vecinal de Gozón se reúne transcurrida más de una década sin ser convocado

El equipo de gobierno de Gozón convocó ayer al Consejo Vecinal transcurrida más de una década de constantes aplazamientos. En la sesión, que tuvo lugar en el Consistorio, se trazaron las líneas generales a seguir y la elaboración de un calendario con las futuras reuniones. Así, el alcalde, Jorge Suárez, explicó que la intención «pasa por establecer una serie de criterios a la hora de abordar los problemas y las iniciativas vecinales que tengan un contenido general y no solo particular de cada parroquia». De esta manera, el planteamiento será el de evitar que las sesiones del consejo «se conviertan en meras consultas y peticiones particulares que impidan poder progresar y que fueron la causa de que los anteriores gobiernos no lo volvieran a convocar», indicó Suárez.

Entre las iniciativas del ejecutivo figuró la posibilidad de confeccionar un calendario de reuniones «para que puedan celebrarse en cada una de las parroquias del concejo». Los contenidos a tratar serán generales en materia de infraestructuras y el funcionamiento de los servicios públicos, entre otros.