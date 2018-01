Convivencia por la paz en Villaviciosa Los alumnos del colegio Maliayo, con el bocadillo solidario. Miércoles, 31 enero 2018, 08:05

Amplio programa de actividades para el Día de la No Violencia y la Paz en los centros educativos de Villaviciosa. La Fundación Educarte del colegio San Rafael ha conmemorado esta jornada con una marcha en cadena hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde han levantado en silencio un paracaídas por todos los que sufren el dolor de la guerra. A continuación, han llevado su cadena al patio escolar donde han presentado la historia de diversos Premios Nobel de La Paz y entregado diplomas a los alumnos mediadores de conflictos, han leído un manifiesto y han cantado el 'We are the World' (Somos el mundo). En el colegio Maliayo, se celebró la jornada del bocata solidario y hubo un mercadillo de juguetes utilizados para recaudar fondos para la ONG Carita de Ángel. Mientras tanto, los más pequeños, los bebés del colegio de La Oliva dibujaron palomas que luego pintaron con colores y las ataron a los globos blancos que luego soltaron al cielo.