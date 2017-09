Corvera celebra este fin de semana su Feria del Comercio en el parque Europa Representantes de Apymec junto a Iván Fernández en la presentación de la feria. / OMAR Organizada por Apymec y el Ayuntamiento, contará además con actividades infantiles, juegos tradicionales, talleres y demostraciones de expositores S. G. LAS VEGAS. Martes, 19 septiembre 2017, 06:09

La primera Feria de Comercio de Corvera se presentó ayer en el centro Tomás y Valiente. Contará con la presencia de dieciocho empresas del concejo y un programa paralelo de actividades para todas las edades. La asociación de comerciantes Apymec, junto con el Ayuntamiento de Corvera, es la organizadora del evento que se celebrará el sábado y el domingo en la plaza del parque Europa.

El recinto ferial, con acceso libre y gratuito, dispondrá de una carpa en la que mostrarán sus productos un total de dieciocho expositores, además de la propia asociación y un recinto exterior donde habrá juegos infantiles, talleres, hinchables y área de terraza gestionada por el bar Veiga, además de una exposición de vehículos de Automóviles Graña. La carpa abrirá sus puertas el sábado 23 a las once de la mañana y permanecerá abierta hasta las nueve de la noche, mientras que el recinto exterior prolongará su apertura hasta las once de la noche. El segundo día de feria, domingo 24 de septiembre, tanto la carpa como la zona externa estarán abiertas de manera ininterrumpida, de once de la mañana a nueve de la noche.

Moda, artesanía y decoración, gastronomía y alimentación, oferta educativa o automoción son algunos de los sectores que estarán representados este fin de semana en la feria. Junto a los expositores y las actividades paralelas se ha programado un espectáculo gratuito destinado a los más pequeños, que tendrá lugar domingo a las seis de la tarde.

El evento contará con expositores tanto en el interior como en el exterior de la carpa

El alcalde, Iván Fernández, quiso destacar ayer en la presentación el trabajo que viene realizando la Asociación de Comerciantes en el concejo y apuntó que «Apymec representa justamente lo contrario, el trabajo colectivo y que la unión hace la fuerza». Esta feria viene a sustituir a las de stocks se que organizaba la Apymec en Las Vegas dos veces al año, coincidiendo con las temporadas de primavera-verano y otoño-invierno y que daban salida a los excedentes de producto a precios rebajados y con ofertas para los visitantes.