«Corvera necesita un plan turístico, es la gran olvidada de la comarca» Rogelio Crespo, en El Llar de Las Vegas. / MARIETA El edil apuesta por apoyar la rehabilitación del Palacio de Peñalver para albergar la oficina de información municipal Rogelio Crespo Portavoz de Somos Corvera SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Domingo, 22 abril 2018, 00:30

Somos Corvera está tomando la voz cantante, junto con el equipo de gobierno del PSOE, en la política local. Recientemente ha negociado y acordado con los socialistas la puesta en marcha de la figura de cronista oficial, un plan de recuperación de lavaderos, a lo que esta semana ha sumado la creación de carriles bici entre las zonas deportivas locales.

-Están muy activos. ¿Qué ha cambiado en su relación con el equipo de gobierno?

-Siempre hemos preferido hacer propuestas que quedarnos de brazos cruzados. Al principio nos encontramos con un equipo de gobierno muy cerrado, no había forma de llegar a acuerdos pero hay que buscar la forma de entenderse y en esta segunda parte del mandato la hemos encontrado. Puede que influya también que el PSOE ya ha ejecutado casi todo su programa electoral y por eso ahora estén abiertos a escuchar las propuestas del resto.

«Al principio el PSOE estaba muy cerrado, pero ahora hemos encontrado la forma de entendernos»

-¿En qué han tenido que ceder para conseguirlo?

-Siempre hay puntos de discordancia pero se trata de proyectos buenos para el concejo que no pueden echarse a perder por empecinarse. No tiene sentido y así consigues menos. Ambos grupos hemos cedido en pequeñas cosas.

-El primer acuerdo llegó con el cronista oficial. ¿Ya hay candidato?

-No. Acaba de terminar el periodo de información pública sin alegaciones. Ahora toca llevarlo de nuevo a Pleno, previsiblemente en mayo, para luego proponer candidatos. El nuestro está claro, pero podrán presentarse más personas. Lo que queremos es que sea una persona de consenso, fuera de la política, que resalte y recupere nuestra historia. Hay muchos vecinos que no nacieron aquí y que la desconocen.

-Su propuesta para recuperar los lavaderos también ha sido aceptada. ¿Se lo esperaba?

-Es un proyecto que no hace mal a nadie, todo lo contrario. Se trata de un elemento patrimonial singular que no podemos perder. Con su recuperación no solo mejoramos el patrimonio, sino que se les pueden dar nuevos usos y revitalizarlos.

-¿Cree que saldrá adelante la creación de carriles bici en el concejo?

-No es nada disparatado. Serviría de enlace entre zonas deportivas y a su vez con los concejos limítrofes. Nuestra propuesta es totalmente asumible, no creo que haya problema. Además, ya hablamos de ir paso a paso porque lo primero que queremos es que sean útiles y seguros, no tramos sueltos sin más. Eso sin contar que valdría para unir localidades hasta ahora inconexas.

-¿Cómo cuales?

-Cancienes y Trasona. Se podría, desde el área recreativa de Gabitos, hacer una senda paralela a la vía del tren. La usarían peatones y bicicletas y conectarías el pantano con el área de La Furta.

-¿Hay alguna propuesta que aún tengan en el tintero?

-Sí. Llevamos tiempo diciéndolo y seguiremos apostando por que se lleve a cabo un plan turístico de promoción del concejo. Es una de las cosas que se le planteó al PSOE pero quedó en el olvido. Creemos que Corvera es la gran olvidada de la comarca cuando en realidad tenemos muchas cosas que ensalzar pero hay que hacerlo correctamente, con un plan claro.

-¿Qué plantean?

-Convertir el entorno del pantano en un auténtico centro de actividades. Ahora mismo es un referente deportivo pero puede serlo también del turismo. Si se apuesta por llegar a acuerdos para rehabilitar el Palacio de Peñalver, que me consta que los herederos estarían dispuestos, se puede convertir el edificio en sede de la oficina de información turística del concejo y desde ella ofertar rutas de senderismo, bici o caballo, entre otras actividades.