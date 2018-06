Costas no asumirá la retirada de piedras de la playa de Merón

Las grandes rocas desprendidas de un muro en Merón y que Demarcación de Costas no retirará.

Alega que no tiene en vigor el contrato de mantenimiento y autoriza al Ayuntamiento a hacerse cargo, pero éste carece de fondos y vallará la zona

Demarcación de Costas no retirará antes del verano las piedras que a finales del pasado año se desprendieron de un muro colindante a la playa de Merón y que desde entonces están ocupando una parte del arenal. La Administración central ha respondido al Ayuntamiento de Villaviciosa que en estos momentos no tiene en vigor el contrato de mantenimiento necesario para llevar a cabo dicha actuación y que, por tanto, no se hará cargo de ella. Así lo ha anunciado el alcalde, Alejandro Vega.

El área, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, ha otorgado también al Consistorio maliayo el permiso necesario para que sea el ejecutivo municipal el que, con cargo a las arcas municipales, lleve a cabo la retirada de las rocas. «Al igual que ocurre con la limpieza de las playas, de la que tendremos que hacernos cargo este año, la Administración central está derivando responsabilidades a los municipios y luego nos aprietan por otro lado. Es inadmisible», criticó Vega.

El regidor dejó claro en su intervención que el Ayuntamiento no cuenta actualmente con los medios ni la financiación necesaria para poder desarrollar dicha actuación. Por ello, si Costas no cambia de postura, la zona será vallada durante los meses de verano para evitar posibles accidentes con los usuarios, ya que algunas piedras llevan varas de hierro.

El Ayuntamiento sí se hará cargo de la adecuación del arenal con vistas a la temporada estival, como viene siendo habitual. Hace unas semanas lograron el permiso de Costas para retirar las piedras que estaban ocupando el aparcamiento, una zona según explicó el edil de Medio Ambiente, Juan Rubio, que «estaba impracticable, en muy malas condiciones». La carretera de acceso al arenal, afectada hace unos meses por dos argayos, también estará en perfectas condiciones después de que se llevasen a cabo las obras de reparación. Hay intención también de arreglar dos tramos con muchas grietas, tal y como ha solicitado la Asociación de Vecinos San Mamés de Argüero.

En playa España ya se han retirado las rocas que cada invierno va depositando el mar y que dificultan el acceso a la playa. Una actuación que debe realizarse cada año, antes de la temporada estival. Las zonas verdes y el aparcamiento privado ya están en condiciones también para empezar a recibir a los primeros turistas. La Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa solicitó el año pasado al gobierno local una serie de obras para este entorno. Una de ellas fue la creación de un camino peatonal desde Quintes. Se trata de una petición que se ha realizado en varias ocasiones desde la asociación de vecinos de la parroquia, ya que actualmente acudir andando puede llegar a ser peligroso ante la falta de aceras y espacios limitados para ello. Quieren, también, un acondicionamiento integral del arenal.

Desbroces en Rodiles

Rodiles volverá este verano a ondear la bandera azul tras haberla perdido el año pasado. Se trata de una de las playas más visitadas tanto del concejo como de la región y un punto turístico clave para Villaviciosa. Estos días se ha podido ver a varios operarios del Ayuntamiento llevando a cabo trabajos de desbroces de las zonas verdes. Se han adecuado las diferentes pasarelas y mejorado los baños. El presupuesto municipal recoge una partida de 48.000 euros para el arenal, así como otros 5.000 para los aseos.

La Ñora es el otro arenal del concejo que también lucirá el distintivo de la bandera azul. En su caso, además de los trabajos de limpieza y acondicionamiento, se volverán a instalar aseos y duchas. Se trata, según los profesionales que han trabajado en ella, de la playa «más peligrosa» del concejo, al tener una corriente de retorno que lleva mar adentro a los bañistas.