IU critica la falta de información sobre el edificio desalojado en Candás El portavoz de IU, Ángel García. Pide una reunión urgente de la junta de portavoces para que el PSOE detalle los motivos del derrumbe y si las viviendas están en condiciones de habitarse P. G.-PUMARINO CANDÁS. Sábado, 20 enero 2018, 10:39

El grupo municipal de Izquierda Unida de Carreño se muestra muy crítico por la falta de información sobre el desalojo del edificio de Candás. Considera que el gobierno socialista «no está atendiendo el asunto como es debido y no esta dando las explicaciones oportunas al resto de partidos políticos». Por esta razón, esta agrupación solicita que se informe a la Corporación y también a los propios vecinos afectados. Según su portavoz, Ángel García, «en función de lo que el ejecutivo aporta y la incertidumbre de los afectados, las soluciones que están aportando no parecen las correctas o, al menos, no están dando a los vecinos la tranquilidad necesaria. Por lo tanto, se debe revisar el protocolo de actuación en estos casos y debe ser urgente».

La coalición de izquierdas ya ha solicitado una reunión de la junta de portavoces. En ella pedirá que se especifiquen las soluciones que se han dado a las familias, que se detallen los motivos que causaron el derrumbe del tejado del inmueble; las medidas adoptadas para garantizar la habitabilidad de las viviendas, la información de los Servicios Sociales sobre ayudas específicas a las familias afectadas y la información del área de Urbanismo sobre las reuniones mantenidas con los propietarios de los edificios y afectados.

Esta petición de información fue presentada en el Registro municipal y de ella ya tiene conocimiento el equipo de gobierno. En este sentido, el edil de Urbanismo, Gabriel Rodríguez, adelantó que la comisión analizará el lunes los efectos del derrumbe producido en el edificio de la calle José González Muniello. Igualmente, saliendo al paso de las críticas de IU, afirmó que, «durante los últimos días, la Alcaldía ha mantenido contacto con los portavoces de los grupos municipales para trasladar la información disponible sobre el incidente». No obstante, el edil añadió que «ampliaremos en detalle la información facilitada estos días sobre el suceso; las medidas puestas en marcha para garantizar la habitabilidad de las viviendas y la actuación de los servicios sociales municipales».

En cuanto a la situación de las familias afectadas, apuntó que «desde los Servicios Sociales municipales se valoró de manera individual la situación y se dio apoyo y respuesta a las necesidades planteadas. Dos de las familias, las más vulnerables, fueron alojadas temporalmente en un hotel y desde esta mañana -por ayer- se encuentran en dos viviendas municipales. A esto se une que mantenemos contacto con las cuatro familias restantes, que se encuentran en casas de familiares, para valorar su situación y los apoyos que pudieran necesitar».