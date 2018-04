El PP culpa del bloqueo de la revisión del PGOU a que «IU no quiere suelo industrial» Grupo del PP en un pleno municipal de Castrillón. / MARIETA Los populares insisten en la necesidad de un parque empresarial en el aeropuerto y suelo para servicios terciarios en La Cruz de Illas L. V. PIEDRAS BLANCAS. Domingo, 8 abril 2018, 02:48

El PP denuncia el bloqueo de la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castrillón en la adaptación de los suelos genéricos a la ley del Suelo del Principado de 2004, «que lleva más de doce años en supuesta y tortuosa tramitación, y que debería permitir dinamizar la construcción en la zona rural, así como, si el gobierno local de IU quisiera, que cerrilmente no quiere, dotar a Castrillón de suelo industrial del que carece inexplicablemente uno de los concejos mejor comunicados de Asturias», según denunció ayer el portavoz popular Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.

Esa es para el PP la verdadera razón de la «gran tardanza» en la aprobación provisional y definitiva de esta reforma del PGOU: «el que el PP, y hasta ahora el PSOE, no estamos de acuerdo en aprobar esta reforma sin que contemple suelo industrial, ya que queremos que se habilite un parque empresarial en el entorno del Aeropuerto donde existe una superficie de más de 300.000 metros cuadrados, y suelo para servicios terciarios en la Cruz de Illas donde existe una zona de casi 200.000 metros cuadrados. El parque empresarial del aeropuerto, además de ser un lugar natural y lógico para su ubicación al ser el único de Asturias que estaría al lado de él y muy bien comunicado, sobre todo si se realiza la conexión ferroviaria con el aeropuerto, posibilitaría con las cesiones legales al Ayuntamiento del 10% de suelo urbanizado crear un centro intermodal de transporte con una centro de servicios del camionero, que complementaria el Aeropuerto y el parque empresarial, y que tanto se precisa».

El suelo terciario en La Cruz de Illas evitaría, en palabras de Quiñones, «fugas de proyectos como el de la multinacional francesa Decathlon hace unos años, que, mientras se tramitó el suelo al no haberlo disponible, vino la crisis, y el proyecto con cien empleos, decayó. IU no contempla nada de esto, y no lo ha negociado nunca, al menos con el PP, aunque quizás ahora, con la nueva alianza presupuestaria con Castrillón sí Puede y Foro, traten de aprobar esta reforma que condenaría a nuestro concejo a seguir careciendo de suelo industrial y, por tanto a una fuente fundamental de creación de empleo, durante muchos años más a unir a la más de una década que el bloqueo administrativo y político de IU lo ha condenado ya, al igual que ha limitado la edificabilidad todos estos años en la zona rural».

Quiñones recuerda que la adaptación del Plan urbano fue aprobada inicialmente el 31 de agosto de 2006, gobernando el PP. IU y el PSOE, al frente del gobierno local de 2007 a 2011, «paralizaron la tramitación iniciada». Tras reformar el proyecto del PP, IU lo llevó al Pleno para su aprobación inicial el 31 de agosto de 2012 y abrió el periodo de alegaciones. El documento no se ha llevado a Pleno para su aprobación provisional, el paso previo a la aprobación definitiva, «que correrá a cargo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. La revisión del Plan urbano afectará a alrededor de un 5% de la superficie total del concejo, que es de 55,4 kilómetros cuadrados».