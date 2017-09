«Deberíamos saber si hay más restos del 'Engelen' en Pasajes» Javier López. / A. G.-O. «El navío que trajo a Carlos V a Tazones se quemó un año después, justo cuando lo estaban preparando para llevar a su hermano a Flandes»Javier López Investigador A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Sábado, 16 septiembre 2017, 07:00

Es uno de los navíos más desconocidos, pero con una gran importancia en la historia de España. El investigador Javier López ofreció ayer una conferencia en el Teatro Riera sobre el 'Engelen', embarcación que trajo a Carlos V a las costas maliayas. Fue una embarcación que se hundió en extrañas circunstancias y de cuya trayectoria se conocía poco hasta hace unos años.

-La historia del 'Engelen' es bastante desconocida.

-Ha sido muy poco investigado. Es un barco danés. En España no se conocía porque en la crónica Laurent Vital lo menciona como 'el ángel'. Nunca se había logrado relacionar el barco que él nombra con el que llega a España. Era algo que era desconocido.

-Usted lo descubre por un cañón que aparece en Pasajes.

-Estaba haciendo la tesis doctoral en Guipúzcoa y, haciendo inventario, lo encontré y lo estudié. Pasado el tiempo, volví a pensar en él. Investigué y vi que había sido descubierto durante la guerra civil. Tirando del hilo, conseguí unirlo con el barco.

-¿Cómo llega ese barco a Tazones?

-En esa época Carlos tiene problemas económicos muy importantes. Llega a un acuerdo con Enrique VIII para que le preste dinero para realizar el viaje. Aquí desembarca una pequeña parte de la comitiva y el resto va a Santander. Al 'Engelen' lo mandan a invernar en Pasajes. Ahí está desde finales de septiembre hasta el 4 de mayo de 1518, que cuando se hunde. La eslora medía más de cuarenta metros. Era tan largo como alto es el coliseo romano.

-¿Cuál fue el motivo de su naufragio?

-Estaban untándolo de brea para reparar el casco, algo que se hacía normalmente y, en un momento dado, cae al fuego, provocando que se prenda todo rápidamente. En ese momento, Carlos estaba en un momento inestable con su hermano. Es una casualidad muy grande que cuando se estaba preparando para viajar a Flandes con el infante se queme. Es algo que nunca se podrá demostrar.

-¿Podrían quedar más restos del navío en Pasajes?

-No quiero asegurarlo, pero me gustaría recalcar que por lo menos deberíamos molestarnos en saber si los hay o no los hay.