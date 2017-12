IU defiende las inversiones en seguridad y en el alumbrado navideño

La concejala de Interior y Turismo del Ayuntamiento de Castrillón, Mar González, defendió ayer las inversiones realizadas por el equipo de gobierno de Izquierda Unida en materia de seguridad y alumbrado navideño tras las críticas de Foro y del Partido Popular. «La seguridad vial es una prioridad, algo que se ha visto reflejado en las cuantías de los dos últimos presupuestos en los que se ha destinado una importante inversión para el acondicionamiento y mejora de la señalización vertical y horizontal y la adquisición de nueva señalítica», destacó Mar González. Sobre el apunte de Foro Castrillón en relación a los atropellos, la edil defendió que «no tienen relación con la iluminación o la colocación de los contenedores. El factor humano fue decisivo en los tres y modificar eso no está en nuestras manos».

Mar González también salió en defensa de la inversión en alumbrado. «El Ayuntamiento corre con los gatos del coste energético, que no es poco, ha colocado la iluminación en la Casa Consistorial y en la plaza de Europa y además ha firmado con Castricom un convenio por 6.500 euros que pueden justificar con el gasto de la colocación del alumbrado navideño u otras actuaciones», apuntó y añadió que «el caso es criticar, el año pasado porque se puso tarde, y este año se pone pronto, pero para ellos colaboramos poco. El apoyo a los comerciantes y hosteleros se demuestra con hechos y no con palabras, porque si Castricom tiene firmado un convenio, no fue gracias a sus votos ni a los de otros partidos, pero luego los sectarios somos nosotros»