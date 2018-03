IU denuncia la «desidia» del PSOE en la ejecución de los presupuestos

El grupo municipal de Izquierda Unida se mostró ayer muy crítico con la ejecución de los presupuestos municipales por parte del equipo de gobierno del PSOE. Acusaron a los socialistas de «desidia» y denunciaron la falta de debate sobre el tema en el Pleno celebrado el pasado martes.

IU destaca que hubo partidas presupuestadas, que no se han ejecutado en su totalidad, «sobretodo de carácter social. Y no es una cuestión de ahorro puesto que otras partidas, como la de carácter protocolario, han aumentado», indica Sara Paz, portavoz del grupo, que añade que es «preocupante» que en determinadas partidas no se haya hecho uso del dinero disponible o bien se haya gastado una mínima cantidad como es el caso de los Programas de Mujer o de mantenimiento de vías en la zona rural.