Somos denuncia la falta de uso de los chalecos antibalas

Somos Corvera denunció ayer la falta de uso de los nuevos chalecos antibalas adquiridos por el Ayuntamiento para los agentes de la Policía Local. Su portavoz, Rogelio Crespo, explicaba que en las fiestas navideñas, en las que se organizaron dos eventos multitudinarios como las verbenas de Fin de Año y la Cabalgata de Reyes, los agentes no disponían de este elemento de seguridad «pese a estar ya en la jefatura».

El Ayuntamiento compró este año los chalecos, que llegaron a la central de la Policía Local antes de Nochebuena. «Se quedaron guardados en un armario porque no había orden del jefe de la Policía Local para repartirlos», explicó Crespo. La orden no se habría dado porque el jefe del cuerpo se encontraba de permiso. Unos días libres que se prolongaron hasta hoy.

«No entendemos que haya que esperar a que esté una persona para dar más seguridad a los agentes. No pueden estar los chalecos ahí sin usar porque si», recalcó Rogelio Crespo que insistió que preguntará en la Policía Local porqué no se dio la orden o «si hay algún otro motivo que les haya impedido estrenar los chalecos a tiempo».

Para Somos Corvera todas las medidas son «pocas» cuando se habla de seguridad. En el último Pleno presentaron en el turno de ruegos y preguntas una instancia al alcalde en la que «reclamamos mayores medidas de seguridad en las fiestas de Navidad dados los antecedentes. Se nos dijo que no había ningún problema pero se ve que no hicieron todo lo posible. Por suerte no fueron necesarios los chalecos pero son dos eventos que reunieron a mucha gente y nunca se sabe que puede pasar», puntualizó el portavoz del grupo municipal.