Denuncian nuevos vertidos en la playa de La Pregona de Candás

CANDÁS. Martes, 12 diciembre 2017

La asociación de vecinos alerta de que en los últimos días se han vuelto a detectar aguas fecales procedentes de la zona urbana sin alcantarillado

La Asociación Vecinal de Candás exige soluciones urgentes a los constantes vertidos que llegan al mar a través del aliviadero situado en la playa urbana de La Pregona. La causa de dichas emisiones obedece a la falta de una red de saneamiento en una zona del casco urbano del entorno del río Rita.

Según la entidad vecinal, «es inadmisible esta situación teniendo el saneamiento de Candás en pleno funcionamiento a través de la depuradora de la Reguerona en Aboño». Y recuerdan que ya en el verano de 2005, al igual que ayer, se produjo una salida masiva de residuos fecales que causó la contaminación de las aguas del puerto y de la playa Palmera con el cierre temporal al baño. Desde esa fecha, afirman, se tiene constancia de que varios edificios del centro urbano no están conectados a la red y vierten directamente al cauce del río Rita. A la vista de esta situación, se reclamó ese mismo año al Ayuntamiento la elaboración de un proyecto y la consiguiente asignación presupuestaria.

Tiempo después, el gobierno socialista de entonces trató de buscar una solución que fue rechazada desde algunas comunidades vecinales. Como alternativa se optó por habilitar una serie de ayudas para facilitar los trabajos de conexión de estos inmuebles a la red general.

«No todos identificados»

No obstante, la asociación asegura que, aparte de los edificios ya conocidos de la calle de Carlos Albo Kay, el Consistorio no tiene identificados todavía el número de inmuebles que no cuentan con un enganche a la red de alcantarillado. Por todas estas deficiencias, la entidad denuncia que este problema persiste y la consecuencia es que las aguas residuales siguen contaminando el mar a través de La Pregona.