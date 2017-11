«Me dijo con total claridad que tenía un juguete muy grande para mí» Juzgados de Avilés. / MARIETA La defensa del joven acusado de allanar un hórreo e intentar abusar de su moradora pide la absolución al entender que no hay pruebas C. R. AVILÉS. Martes, 28 noviembre 2017, 02:19

El joven que presuntamente entró en un hórreo en Avilés el 29 de mayo a las seis de la mañana con la intención de abusar de su única moradora se acogió ayer a su derecho a no declarar en el juicio celebrado en el Penal Número 2. La víctima, en cambio, sí ofreció un relato detallado de lo que habría ocurrido aquella madrugada. Según explicó, sintió un ruido mientras dormía y vio una mano intentando abrir la ventana. Se sobresaltó y, entonces, la persona que trataba de entrar le dijo: «Estoy enamorado y quiero tener relaciones sexuales».

No era la primera vez que le decía algo así, pero sí la primera en la que se sentía sin escapatoria. Otras veces, por la calle, este joven y vecino, al que conocía desde pequeño, le había dirigido frases por la calle «que no me atrevo a decir aquí». «Cosas feas», resumió a preguntas de la fiscal. Sí repitió otra frase que, al parecer, le dijo aquel día: «Me dijo que tenía un juguete muy grande para mí. Lo dijo muy claro». «Salí corriendo escalera abajo y me quedé escondida, asustada». Siempre según su relato, trató de atraerlo hacia el piso de abajo «para encerrarlo». Al bajar las escaleras, logró agarrarla de la chaqueta, pero ella se zafó y salió a la calle tras encerrarlo con llave. Una vez fuera, la mujer llamó a la Policía Nacional y a su madre.