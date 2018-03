Dimite Jesús Cabrales, portavoz socialista «por motivos profesionales» Cabrales, durante un Pleno. Javier Fernández, en primer término, asumirá la portavocía. / MARIETA Inmaculada Fernández ocupará el puesto que deja vacante en la Corporación y Javier Fernández le relevará como líder del PSOE J. F. G. PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 10 marzo 2018, 00:46

Jesús Ángel Cabrales presentó ayer su dimisión como concejal del PSOE «por motivos estrictamente profesionales». Candidato a la Alcaldía en las últimas elecciones, su puesto en la corporación será ocupado por Inmaculada Carreño, la número cuatro en la lista, y Javier Fernández asumirá la portavocía, labor que en los últimos meses ya había desempeñado en debates de calado. «Me ha surgido una oportunidad laboral que no puedo dejar pasar y que me impide dedicar al Ayuntamiento el tiempo que se merece. No hay más que eso, y no es una decisión espontánea. Llevaba tiempo meditándolo. Compatibilizar política y trabajo es muy difícil», ratificó Cabrales, que seguirá «ayudando todo lo que pueda» como afiliado de base. También mantendrá su puesto en el comité autonómico.

Su marcha coincide con un momento en el que las relaciones entre el PSOE e IU, antaño socios de gobierno, atraviesan horas bajas a raíz de la negativa de los socialistas a apoyar el presupuesto municipal y a rechazar la cuestión de confianza planteada por la alcaldesa, Yasmina Triguero, a la postre resuelta a su favor gracias a los votos de Castrillón Sí Puede y a la abstención de Foro.

«Fue un episodio puntual. Sí, hay diferencias, dos maneras diferentes de entender la izquierda, pero nuestra relación es buena. Apoyamos la investidura de la alcaldesa y hemos llegado a dos acuerdos presupuestarios. Si este año no ha sido así es porque no estábamos de acuerdo con sus planteamiento, como tampoco lo estamos con que la nueva biblioteca de Salinas no se inaugure pese a que está equipada desde hace más de un año, ni con que el centro social de El Forcón siga sin ser una realidad, ni con que no se destine el dinero necesario para el proyecto de remodelación de Ferrota, ni con que las de Coto Carcedo y de La Plata sigan siendo asuntos pendientes ni con otras muchas cosas. La gestión del día a día de IU es lamentable» , manifestó al respecto.

«Me ha surgido una oportunidad laboral que no puedo dejar pasar. No hay más que eso»

Sin experiencia política previa, Cabrales se convirtió en 2012 en el primer secretario general de los socialistas de Castrillón elegido en primarias y en 2015 consiguió que «tras veinticinco años de caídas, el PSOE subiese tres puntos». Abiertamente partidario de Pedro Sánchez y de Jesús Barbón y beligerante con el gobierno de IU, el pasado otoño optó por no optar a la reelección a la secretaría general local, cargó que finalmente ostenta David García, quien ayer agradeció «su trabajo, su sacrificio personal y su buen hacer».

Ahora abandona la Corporación. «Me voy satisfecho, en estos año Castrillón ha conseguido muchas cosas gracias al PSOE. La política se ve distinta desde dentro. Requiere mucho tiempo, y reconozco el esfuerzo que hacen los concejales del equipo de gobierno y también los de la oposición. En Castrillón la única liberada es la alcaldesa», concluyó Cabrales.