Doble sanción para el dueño del perro que hirió a un niño de cinco años Parque infantil de Piedras Blancas. / MARIETA El propietario del animal se enfrenta a sendas denuncias de la Policía Local de Castrillón por llevar al animal suelto y entrar en la zona infantil S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 2 mayo 2018, 00:10

La ordenanza es clara, los perros deben ir atados siempre y nunca deben acceder a las zonas infantiles del concejo. Ambos puntos se los saltó el propietario del perro que el pasado viernes aruñaba a un niño en el parque infantil Adolfo Suárez de Piedras Blancas. Sobre él pesan ahora dos denuncias tramitadas por la Policía Local de Castrillón. La primera por llevar al animal suelto, cuando la ordenanza reguladora lo prohibe en todo el concejo, y la segunda por acceder con él a la zona infantil de juegos del parque. Los agentes recuerdan que, aún atados, los perros tienen prohibido el acceso a aquellos lugares en los que haya instalados juegos para niños, tal y como pasaba en esta ocasión.

Los hechos se produjeron la tarde del viernes, en torno a las ocho, cuando el niño se encontraba junto a su familia y otros pequeños jugando. El animal, que se encontraba sin correa, se subió sobre él y le arañó en la cara, sin llegar a morderlo. Fruto del lance, fortuito según el dueño del perro, el pequeño sufrió heridas en el rostro, que precisaron de curas en el centro de salud de Piedras Blancas, aunque no parecían revestir gravedad. En el mismo instante se dio aviso a la Policía Local, que trasladaba a una patrulla hasta el parque.

Los agentes tomaron declaración al dueño del animal y corroboraron si este tenía en regla toda la documentación del perro. Una vez realizado este trámite, los agentes de oficio presentaron una doble denuncia contra el propietario del animal por lo hechos acaecidos.

Malestar vecinal

En cambio, según afirmaban fuentes policiales, no se han tramitado por su parte denuncias por las lesiones causadas al pequeño, que en todo caso deberán ser presentadas por los padres del niño. Los vecinos de la zona reconocen que no es la primera vez que los perros van sueltos en esa zona de ocio infantil. El parque está rodeado por una zona verde que utilizan los propietarios de perros para sacarlos a pasear, algunos de ellos sin el uso pertinente de la correa. Hasta ahora no hubo que lamentar hechos similares a los del pasado viernes, pero la Policía Local hace hincapié en que «la ordenanza hay que cumplirla y es estricta, los perros deben ir atados y no entrar en las zonas de juego».

La concejala de Interior, Mar González, apuntaba sobre esto mismo que «en el parque hay una señal de prohibido el acceso de perros que pueden ver todos los que se acerquen hasta allí», recalcó ayer. El Ayuntamiento se encuentra finalizando ahora la zona para perros, que estará ubicada a escasos metros, pero que dispone de una gran valla que lo rodea para evitar que los canes se junten con los niños.

De momento, este espacio canino, similar al de la calle Piñole de Salinas, está cerrado al uso ya que falta instalar en él las puertas de cierre y adecentar el terreno para poder permitir la entrada de usuarios. Sí se han instalado en él los diferentes aparatos de agility para el disfrute y entrenamiento de los perros.