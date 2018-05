El dueño de la perra que hirió a un niño asegura que «no fue un ataque» Greta, la perra implicada en el altercado, tiene cuatro años. / LVA El pequeño juega habitualmente con el animal, conocido en todo Piedras Blancas por ser «dócil y cariñosa» S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 3 mayo 2018, 00:17

El altercado vivido el pasado viernes en el parque Adolfo Suárez de Piedras Blancas aún colea. El propietario de la perra implicada explicaba ayer su versión de los hechos, que él mismo califica de «fortuitos». El animal, conocido en Piedras Blancas por su carácter «dócil y cariñoso», habría salido del establecimiento hostelero que regenta su dueño, Rubén Martínez, y se habría dirigido a la zona infantil donde se desencadenaron los hechos.

«Eran sobre las ocho y la perra salió, como hace muchas veces. Da la casualidad que allí estaba el niño, que es conocido nuestro porque viene casi a diario a verla y jugar con ella», explica el propietario. La perra, que tiene cuatro años y es adoptada, se acercó a él «como de costumbre», y en ese momento al subírsele encima del pequeño, que tiene cinco años, le arañó en la cara. «El padre, que nos conoce, se puso nervioso por el susto del momento y fue al centro de salud. En un primer instante se pensó que le había mordido pero luego ya vieron que no, que las heridas no eran graves», mantiene el hostelero.

El revuelo causado hizo que los rumores sobre daños mayores hicieron el resto. «El niño es amigo de la perra, estamos todos disgustados, incluida su familia», recalca Martínez, que es amigo intimo de algunos de los familiares del pequeño, que también mostraron el disgusto por lo acaecido el viernes.

«La perra salió del bar y fue a la zona del parque, al ver al niño se le subió y la arañó sin querer»

El negocio que regenta se encuentra a cincuenta metros del parque en cuestión. Es por eso que la perra, en ocasiones, sale del mismo para ir hacia la zona verde. «Reconozco mi culpa, la perra no tenía que estar suelta. Esa es mi responsabilidad y como dije desde el primer momento pagaré las multas que se me impongan», puntualizó ayer Rubén Martínez, que no fue testigo del incidente porque se encontraba dentro de su establecimiento.

Él se enfrenta ahora a dos denuncias, tramitadas de oficio por la Policía Local. La primera por dejar al perro suelto por la calle, sin correa, y la segunda porque este entró en la zona infantil, donde está prohibido que los animales entren, tal y como recoge la ordenanza municipal. «Está claro que eso está mal hecho y cumpliré con las sanciones. Pero no fue una agresión, tal y como se dio a entender estos días. Eso no es así. Ella se acercó al prado y pasó lo que pasó pero no hubo intención de hacer daño por parte del perro en ningún momento», recalcó Martínez.

Por último, el hostelero quiso dejar claro que «Greta es muy sociable, nunca ha habido ningún problema desde que la tenemos. Es más no va en busca de los niños, suelen ser ellos quienes se acercan. Ella hasta en ocasiones les rehuye», apuntó. El incidente quedó en un susto «desagradable» pero que «seguro que no se volverá a repetir nunca», indicó Rubén Martínez.