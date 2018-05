Educación aportará profesores y medios para ampliar la escuela infantil de Gozón El edificio que aloja la escuela infantil podría ser ampliado. / P. G.-P. El Ayuntamiento deberá facilitar los locales y el alcalde, Jorge Suárez, avisa ya de que las nuevas aulas «no estarán listas para septiembre» PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Miércoles, 16 mayo 2018, 00:11

La Consejería de Educación se comprometió ayer a dotar al concejo de Gozón de cara a una ampliación del número de plazas de la escuela infantil. Así se lo trasladó el consejero, Genaro Alonso, al alcalde Jorge Suárez en el transcurso de un reunión que mantuvieron ayer en Oviedo. El acuerdo fue que la aportación de la consejería será en personal docente y material mientras que el Ayuntamiento deberá facilitar los locales acondicionados para prestar este servicio. Unas actuaciones que el regidor avisa ya que, debido a la tramitación administrativa que precisan, «no estarán listas para septiembre». Eso sí, adelantó que «desde el minuto uno, inicié las gestiones para que la Oficina Técnica comience con los estudios la elaboración de los proyectos de reforma. Previamente, los técnicos verán de qué locales se dispone y cuáles son los más idóneos para adaptarlos de acuerdo con las exigencias que dicta el Principado».

Esta planificación incluye además la apertura de un plazo para la contratación de las obras y la correspondiente modificación del presupuesto municipal para habilitar una partida económica para ejecutar los trabajos. «Es evidente que todo esto hace imposible que se pueda realizar en cuatro meses, pero sí antes de que finalice el año», afirmó.

En la actualidad son 35 las plazas existentes, frente a las 58 solicitudes presentadas que no fueron admitidas de cara al próximo curso. En este sentido, el alcalde matizó que de esas 35 plazas, siete corresponden a bebés que aún no han nacido y otras siete a niños menores de tres años. Igualmente, recordó que este año el Principado aprobó una reducción del 50% en la cuota mensual. «Los padres con ingresos mensuales de 5.000 euros, pagarán 160 euros sobre los 320 euros que hasta ahora se abonaban por dejar a sus hijos en una guardería pública», dijo.

También salió al paso de las críticas del PP que le culparon de no adelantarse a esta situación. Suárez preguntó que «si ellos estaban al corriente de esta creciente demanda, ¿por qué no lo hicieron público en su momento y no ahora que se sabe?». Y también respondió al portavoz del PP, Ramón Artime, quien acusó al PSOE de estar siempre lamentando la falta de dinero. Suárez le espetó que «de no tener que pagar ahora los 250.000 euros del plan urbanístico de La Arena que dejaron ellos, podríamos hacer una escuela nueva».