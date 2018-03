«La ejecución de las inversiones municipales es muy mejorable» Javier González, nuevo portavoz del PSOE. / MARIETA Toma el testigo que dejará este mes Jesús Ángel Cabrales y apuesta por seguir «poniendo sobre la mesa propuestas concretas y coherentes» SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Domingo, 18 marzo 2018, 00:38

La dimisión de Jesús Ángel Cabrales como concejal y portavoz del grupo municipal socialista de Castrillón ha convertido a Javier González en la nueva voz del PSOE en el Ayuntamiento. Forma parte de la Corporación desde el inicio de este mandato, al que llegó como una de las nuevas caras de la política. Ahora tiene por delante un año antes de las nuevas elecciones locales, 365 días que vendrán marcados por el distanciamiento con el equipo de gobierno.

-¿Cómo afronta el nuevo cargo?

-Si me dicen en 2015 que hoy iba a ser portavoz del PSOE no me lo hubiera creído. Son circunstancias que pasan, pero que no eran esperadas. Ni la marcha de Cabrales ni la de Raquel en su momento estaban previstas. Me duele porque el trabajo con ellos era muy estrecho y se merecen todo mi reconocimiento. Ahora comienza una nueva etapa en la que estoy seguro que el trabajo con Ismael e Inma va a ser muy bueno.

-¿Habrá cambios en su política tras la ruptura con Izquierda Unida?

-No hay ruptura, siempre hemos estado en la oposición y a la altura de las circunstancias en todos los momentos importantes para el concejo. Los presupuestos es el momento de hacer propuestas por el bien de los vecinos, no de pulsos y mal ambiente. El grupo municipal socialista apostaba por una serie de proyectos que considera básicos y que IU no quiso llevar a cabo, pero aún así en los presupuestos de este año hay muchas iniciativas nuestras que ellos ni se planteaban.

-Queda un año para las elecciones, ¿qué balance hace de los proyectos realizados y por desarrollar?

-Está siendo una legislatura lenta. Me parece que la ejecución de las inversiones de IU es muy mejorable. Dos de los proyectos más importantes están en marcha, pero a un paso muy lento y ninguno creo que estará listo antes del próximo mandato. Me refiero a Ferrota y a la senda de Coto Carcedo.

-¿Siguen creyendo que la senda no es la mejor opción?

-Sí. Nosotros apostamos por mejores accesos rodados y peatonales, por una nueva vía de conexión con Salinas y Piedras Blancas. La senda que se va a ejecutar no soluciona los problemas existentes, es solo un parche y así se lo hemos hecho llegar a los vecinos.

-¿Qué proyecto le gustaría dejar listo?

-La conexión de los tres núcleos urbanos, tanto a nivel comercial, de servicios y hostelero. Tenemos que ser capaces de complementar unos a otros, todos deben sentirse parte del concejo para potenciarlo. Aunque también creo muy necesario cerrar el convenio de los trabajadores. Hay un equipo técnico y humano muy bueno que merece el esfuerzo del equipo de gobierno por llegar a acuerdos para mejorar sus condiciones.

-Han reclamado un plan de seguridad vial, ¿qué carencias hay en el concejo?

-Hay varios aspectos a mejorar. Venimos quejándonos de la seguridad vial en general, de la falta de aparcamientos en algunas localidades, especialmente en Piedras Blancas, donde también se necesita una reordenación del tráfico.

-¿Cómo valora la política turística del concejo?

-Estamos yendo a trompicones. Se necesita una apuesta firme en este sentido. Desde el inicio del mandato hemos pedido un Plan Integral de Turismo. Castrillón tiene mucho potencial pero no nos podemos quedar nada más con la mina, el castillo o el surf. Son importantes, pero hay que ampliar el abanico.

-¿Cómo es la relación del grupo con el nuevo secretario general de la agrupación?

-Muy buena. El grupo municipal cuenta con todo el apoyo de la nueva ejecutiva local. Está compuesta por personas muy capaces y con iniciativa. Estamos en una línea de colaboración mutua. Todos trabajamos para darle al partido el sitio que se merece en las elecciones locales.