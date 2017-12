La empresa que organizaba bodas en Castiello de Selorio debe indemnizar a una pareja Exterior del Castiello de Selorio, en Villaviciosa. Tuvo que suspender 26 enlaces a principios de año porque las instalaciones no contaban con los permisos municipales A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Sábado, 2 diciembre 2017, 00:17

La suspensión de veintiséis bodas en el Castiello de Selorio a principios de año por no tener los permisos municipales necesarios empieza a tener consecuencias judiciales. El Juzgado de Instrucción número 3 de Mieres ha condenado a la empresa Vintage Bodas a devolverle a una pareja la fianza que habían depositado para el enlace así como a pagarles 500 euros en daños morales. La empresa se había negado a hacerlo, basándose en que se trataba de un problema con el establecimiento en el que ellos no estaban involucrados.

Enrique Llavona, abogado del bufete Juan Carlos González, explicó que la empresa basó su defensa en un contrato firmado con los novios en el que se hacía constar una cláusula donde se hablaba de una posible suspensión de la boda. En ese caso, la empresa daría a la pareja afectada la opción de otras ubicaciones. «Ellos contrataron un lugar concreto. Si no quieren las opciones que se les ofrecen, no tienen obligación de cogerlo», apuntó el letrado. Una postura que defendió el juez quien consideró que la entidad -con sede en Mieres- no cumplió con lo estipulado por lo que le obliga a devolverlla fianza de 1.500 euros.

La pareja se enteró de que no podían celebrar su enlace en el Castiello de Selorio como las otras veinticinco afectadas, a través de una noticia en la prensa. No fue hasta el pasado mes de febrero cuando tuvieron una explicación oficial por parte de la empresa. En este caso, su enlace estaba programado para el mes de octubre y a él iban a acudir más de un centenar de personas. El cambio de ubicación de la celebración en el último momento, los nervios de los contrayentes y la situación de estrés que les produjo esta situación, llevó al juez a condenar a Vintage Bodas a pagar 500 euros a los novios por daños morales.

No será el único juicio al que tenga que hacer frente Vintage Bodas. Este mes volverán al juzgados demandados por otra pareja. Además, varios afectados más han presentado la denuncia, según pudo saber este periódico.

Los propietarios del Castiello de Selorio todavía no cuentan con los permisos municipales para poder celebrar bodas y eventos con música amplificada en su edificio principal así como para realizar actividad en la edificación anexa. La situación salió a la luz cuando el Ayuntamiento de Villaviciosa se vio obligado a actuar ante las numerosas denuncias de los vecinos de la zona. En la actualidad, ambas partes tienen un juicio abierto. Los dueños del establecimiento presentaron una demanda contra el Consistorio al no estar de acuerdo contra la resolución en la que se les instaba a cesar todo tipo de celebraciones.