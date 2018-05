El Estado destina 24,7 millones de euros al plan de saneamiento de la zona rural de Gozón Ramón Artime (PP). / P. G.-P. Responde así a una enmienda del PP presentada a través de Medio Ambiente en la que apela al interés general del proyecto para el concejo PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Viernes, 25 mayo 2018, 00:18

El Estado destinará una inversión de 24,7 millones al plan integral del saneamiento de la zona rural de Gozón. El proyecto fue enmendado a los Presupuestos Generales por parte del Ministerio de Medio Ambiente apelando al interés general para poder incluirlo dentro de las previsiones económicas de este año.

Según explicó el portavoz del PP, Ramón Artime, «nos sentimos my satisfechos con el comunicado recibido ayer desde el Ministerio porque supone una de las obras más importantes para este municipio». Y recordó que fue una gestión personal que tramitó con la ministra Isabel García Tejerina «en la que le trasladé el interés que tiene este plan para el concejo y que podría acometerse tras la crisis de estos años. Y la respuesta a esta petición fue la enmienda que da luz verde al proyecto. Por esta razón, quiero aprovechar la ocasión para agradecer públicamente la atención puesta por la ministra con este concejo». El portavoz popular y exalcalde gozoniego subrayó que lo más importante es que el primer paso para acometer el plan ya está dado y ahora se abre un proceso «que no será corto» por su tramitación. En el procedimiento se incluirá un proceso de expropiaciones del suelo afectado. No obstante, Artime lamentó que el PSOE, al que pertenece el alcalde de Gozón, «no haya respaldado las cuentas del Estado».

El plan se inició en 2015 con el encargo a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) del proyecto técnico al que se encargó su redacción a la firma Grusamar por un importe de 200.533 euros. Este trabajo finalizó un año más tarde y en el mismo se contempla el desarrollo integral de las zonas rurales. También recoge que la futura instalación de la red de alcantarillado se llevará a cabo en los núcleos de Bocines y Antromero, Moniello y la urbanización La Corona, una zona de Bañugues que no dispone de red de saneamiento. También en la parroquia de Viodo (incluido el núcleo de El Ferrero), Verdicio, Manzaneda, Nembro y Cardo. Es decir, en la práctica totalidad de las parroquias, con excepción de Laviana que ya cuenta con este servicio.

Las obras previstas supondrán la colocación de 35 kilómetros de tuberías y colectores. También se dotará al sistema de tres aliviaderos de descargas de tormentas, a lo que se añadirán once estaciones de bombeo para impulsar las aguas residuales. Todo el entramado de canalizaciones irá conectado al interceptor general que discurre entre Luanco y la estación depuradora de Maqua.

Con este proyecto se verán solucionados los problemas por la falta de saneamiento. Igualmente, se debe tener en cuenta que en el caso de Bañugues, de manera más específica, se dotará de la red a los barrios altos de la localidad y se completará su conexión al interceptor general en la zona de Nembro mediante la instalación de una estación de bombeo. La inversión en esta obra ronda los cinco millones.

Vertidos a los ríos y al mar

En la actualidad, las aguas residuales se vierten libremente a los ríos y las fosas sépticas, estas últimas son obligatorias para construir nuevas viviendas en las zonas rurales. Con esta nueva infraestructura, se evitarán los vertidos, causantes en su mayoría de la contaminación de ríos y arroyos. Además de esta actuación general en materia de saneamiento, el Ayuntamiento gozoniego destinó otros 468.864 euros en completar la red de alcantarillado en el barrio de Peroño de Luanco. Para el equipo de gobierno de Gozón, el desarrollo del plan integral debería partir de las zonas rurales situadas dentro del perímetro costero. Esta prioridad la establece de acuerdo con la condición de tratarse de un municipio turístico para evitar los vertidos al mar.