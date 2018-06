Estudiantes del IES de Luanco ganan la final nacional de la Liga de Debates Foto de familia de todos los participantes, en el antiguo salón de sesiones del Senado. / E. C. El torneo tuvo como escenario el antiguo salón de sesiones del Senado en Madrid y el premio será un viaje al Parlamento Europeo PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Martes, 26 junio 2018, 00:16

El equipo del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Cristo del Socorro de Luanco, integrado por Eduardo Alonso Lavandera, Carlos González-Pola Gómez, Daniel Rodríguez García, Ángel García García y Estela Vega Fernández, ganó la final nacional de la Liga de Debates. El torneo, que tuvo como escenario el antiguo salón de sesiones del Senado en Madrid, fue promovido por la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa). Los equipos finalistas tuvieron que debatir sobre el Título X de la Carta Magna. Los estudiantes asturianos, que compartieron ex aequo el premio con del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, de Castilla y León, se enfrentaron a los equipos del colegio plurilingüe San José-FEC, de Galicia; el IES Rodríguez Moñino, de Extremadura, y el IES Garoé, de Canarias.

Todos estos centros fueron los ganadores en sus respectivos certámenes autonómicos. Al equipo luanquín le tocó argumentar las razones por las que no se vive el momento más oportuno para la reforma de la Constitución, como resultado del sorteo para defender la posición en contra de su modificación. Según explicó a EL COMERCIO Estela Vega Fernández, en calidad de portavoz del grupo de Luanco, «trabajamos duro para preparar esta prueba con el asesoramiento del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno. Nuestra tesis fue que la rigidez en los planteamientos de los políticos no permite vislumbrar visos para llegar a acuerdos tan amplios como los que exige la reforma de la Carta Magna». Los alumnos que integraron la formación luanquina quisieron agradecer la ayuda y colaboración de la profesora de Lengua, Lucia Díaz Peláez, «porque nos ayudó mucho en la preparación de esta prueba y no pudo acompañarnos porque tenía una oposición, junto con la directora del centro María Antonia González-Villasonte y Cruz Rodil Penelas». Respecto a la prueba desarrollada, ésta se repartió entre los cinco estudiantes. La introducción al debate corrió a cargo de Carlos González-Pola, después una intervención expuesta por Eduardo Alonso, Ángel García y Estela Vega, otra de Eduaro Alonso y la conclusión, que corrió a cargo de Daniel Rodríguez. «Cuando arrancó la prueba estábamos muy nerviosos pero según fue transcurriendo nos fuimos serenando y al final todo fue muy bien, explicó Estela Vega.

A esta fase final del que fue el primero concurso asistió el presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, la presidenta de Coprepa y presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias; la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices. También siguieron la competición en las tribunas del antiguo salón de sesiones Yaiza Álvarez Fernández, Candela García Vallina, Alberto González Sánchez, Illán López Fernández y Rocío Robledo Fernández, todos ellos alumnos de primero y segundo de ESO del Corazón de María de Gijón. Esta invitación se debió a que fue el centro ganador en la Liga de Debates del Principado de Asturias, en la categoría de los menores.

El profesor de Derecho Constitucional Miguel Presno asesoró a los alumnos luanquinos

El premio consistirá en un viaje a la sede del Parlamento Eurpeo que, como explicó la directora del IES Cristo del Socorro, María Antonia González-Villasonte, «se hará posiblemente durante el primer trimestre del próximo curso, en el que estarán todos los centros finalistas».