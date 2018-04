La familia desalojada en Candás denuncia al Ayuntamiento Lleva ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la decisión de Alcaldía de obligarle a devolver las viviendas de emergencia A. G.-O. CANDÁS. Sábado, 14 abril 2018, 00:13

La familia desalojada el miércoles de su vivienda en el paseo marítimo de Candás ha decidido llevar al Ayuntamiento ante los tribunales. Los afectados han presentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón tras la decisión de Alcaldía de hacerles devolver, lo antes posible, las viviendas de urgencia que se les había cedido en un primer momento. El Consistorio basó su decisión en que los pisos no habían sido ocupados y se les ofrecía, a cambio, 500 euros. Además, ayer presentaron una denuncia ante la Guardia Civil.

En dicho escrito, Alicia Prendes, recuerda que en la autorización judicial de desalojo consta el ofrecimiento municipal de una vivienda. Por lo tanto, apunta, «convertir sin prácticamente solución de continuidad la entrega de llaves y la opción de vivir temporalmente en dos viviendas municipales en la entrega de una cantidad de dinero supone que la alcaldesa vaya contra sus propios actos y contra el tenor literal de lo razonado en el auto judicial de 28 de marzo para autorizar el desalojo».

Prendes explica, además, que si la primera noche después de realizarse el desalojo no durmieron en dichas viviendas, es porque pretenden acondicionarlas y disponer, así, de unas buenas condiciones para vivir, no porque rechacen el ofrecimiento. Se trata de una labor que están llevando a cabo sin descanso desde el jueves. «Así pues, querer limpiarlas y sacar todos los trastos inservibles y, además, hacerlo con nuestros propios medios tiene el objetivo de poder vivir en ellas y no puede ser excusa para retirar las llaves al día siguiente de su entrega», añade.

La decisión del Ayuntamiento también ha sido criticada por el Partido Popular de Carreño. «Pedimos a la alcaldesa que deje de tomar decisiones contrarias a la autorización judicial», afirman. Ellos ya han llevado la situación ante el Principado.