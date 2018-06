La familia desalojada en Candás irá al fiscal si no retiran las vallas colocadas en su casa Las vallas instaladas por el Ayuntamiento en la vivienda del paseo marítimo de Candás. / V. C. Critica al Ayuntamiento de Carreño por haber cercado su propiedad sin pedir permiso ALICIA G.-OVIES CANDÁS. Martes, 19 junio 2018, 00:15

Los disgustos de la familia desalojada en abril de su vivienda en el paseo marítimo de Candás parecen no tener fin. Tras una temporada más tranquila, el matrimonio ha vuelto a poner en manos de su abogado las discrepancias con el equipo de gobierno carreñense. El problema está en las vallas que desde el Ayuntamiento han instalado delante de la vivienda, tapando parte de su finca. Una actuación que se ha llevado a cabo, según afirman, sin solicitar el permiso pertinente a los propietarios. «Hemos presentado un escrito para que las retiren, si no lo hacen iremos al Ministerio Fiscal», explica Alicia Prendes.

Los hechos tuvieron lugar la semana pasada. El matrimonio se encontraba tomando algo por Candás cuando un vecino les advirtió de la instalación de las vallas. Inmediatamente, se trasladaron hasta la vivienda y pidieron a los obreros la paralización de la obra hasta que se esclareciese el asunto. «Hablé con la mujer que estaba al frente y le dije que llamase al Ayuntamiento para que viniesen a explicarme lo que estaba pasando», cuenta Prendes.

La situación empeoró cuando, en lugar de un concejal, hasta el lugar se trasladó una patrulla de la Policía Local. Según cuenta la propietaria de la vivienda, el agente le dijo que la actuación ya había sido notificada y que no podía volver a entrar en la casa. «Cuando intenté acceder dentro, me cogió del brazo izquierdo y le tuve que decir en varias ocasiones que me soltase, que si hacía falta que me detuviese», dice.

Finalmente, tras recibir la orden de la policía, la empresa encargada de las obras continuó con la instalación de las vallas, que se mantienen a día de hoy. Al día siguiente, Prendes acudió a la Comandancia de la Guardia Civil para presentar la denuncia correspondiente.

«Es un sin sentido. No tienen ni idea de lo que están haciendo, pero esto no va a quedar así. Para bien o para mal tenemos que llegar al Constitucional. No nos van a aburrir», advierte.

La familia continúa viviendo en los pisos de urgencia que se les habían cedido desde el Ayuntamiento y que, un día después de entregarles las llaves, les exigían abandonar. «Yo no me voy de aquí hasta que no me lo ordene un juez. En su día pusimos un recurso, porque no estábamos de acuerdo, y seguimos esperando», insiste Prendes. Tanto el matrimonio como su hijo han tenido que amueblar el piso desde cero. «Lo limpiamos durante tres días enteros y fuimos comprando los muebles según los hemos necesitado», apunta.