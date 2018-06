Festejos pide a Funçao Públika evitar «espectáculos sexistas y denigrantes» Actuación polémica de Funçao Públika en Avilés, en las fiestas de Carnaval. / LVA «No permitiremos números como el del Carnaval de Avilés porque va en contra denuestra línea de trabajo», dice la concejala de Igualdad S. G. PIEDRAS BLANCAS. Martes, 5 junio 2018, 00:19

La concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Castrillón contrató a la orquesta Funçao Públika antes de que esta actuase en Avilés y se desatase la polémica por una canción y una representación consideradas sexistas. Esto es lo que quieren evitar por todos los medios en Piedras Blancas, es por eso que tanto Festejos como Igualdad se han propuesto condicionar la actuación del conjunto portugués, al que le han pedido que evite cualquier espectáculo sexista o denigrante contra la mujer.

Las fiestas de Piedras Blancas contarán con la orquesta el 29 de junio. Su actuación será la que abra el programa de verbenas y estará bajo lupa de los responsables de ambas concejalías. «Ya lo expliqué en la comisión informativa al resto de grupos. Se ha hablado con la orquesta para evitar que vuelva a suceder algo así. Aquí no pasará como en Avilés porque van sobre aviso», destacaba ayer el concejal de Festejos, Roberto Santiago Saiz. Así, se le ha pedido a los portugueses que cuiden el repertorio que interpretarán en las fiestas de manera que eliminen cualquier mención que atente contra la integridad de las mujeres. «No solo en la canción concreta sino en todo el concierto», matizó el edil de IU.

«No permitiremos espectáculos como el de Carnaval porque va contra nuestra línea de trabajo desde Igualdad. De hacerlo tiraría por los suelos todo el esfuerzo y las mociones sacadas adelante», indicó Soraya Casares, concejala de Igualdad. No se ha prohibido nada, de hecho, la orquesta podrá lucir sus atuendos habituales y mantener el repertorio que suele interpretar en todas las paradas de su gira. «Tan solo queremos evitar comentarios salidos de tono o representaciones que no dejan en buen lugar a la mujer o que la utilizan como icono sexual», recalcó Casares.

«Aquí no pasará como en Avilés porque van sobre aviso», recalca el edil de Festejos

La polémica surgió en Avilés con una canción en concreto en la que tres bailarinas que pedaleaban sobre bicicletas estáticas posaron sus rodillas sobre el sillín y sus manos sobre el manillar, adoptando una postura sensual, con las posaderas de cara al público. Todo ello acompañado por comentarios «denigrantes y machistas» por parte del comentarista o presentador del espectáculo. «No voy a consentir que nadie repita esos comentarios que se escucharon entonces. Si eso pasa tendré que tomar medidas drásticas en cuanto a mi puesto», indicó la concejala de Igualdad.

En Carnaval la orquesta atribuyó tales críticas a «una visión deformada de la realidad. No hubo nada que no se viese en otras partes, incluso en espectáculos de primera línea internacional. Simplemente fue un show musical adornado con una coreografía con momentos sensuales que ya hemos desplegado en muchos lugares sin que hubiese la menor queja. No hay ninguna orientación sexista ni provocadora. Si alguien se disgustó que nos perdone, pero no tenemos ningún ánimo de ofender a nadie», manifestó un portavoz de Funçao Públika.