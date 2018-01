El gobierno de Corvera acusa a Somos de «mentir» sobre los chalecos policiales

El gobierno local lamentó ayer las críticas de Somos a los chalecos antibalas de la Policía Local. «Se puede criticar, pero nunca mentir». El gobierno aseguró ayer que no presume de los chalecos antibalas adquiridos para la policía, ni se saca fotos con ellos. «Su adquisición es una iniciativa que anunciamos hace meses. Quien saca este tema es Somos diciendo que el jefe de la Policía guardó los chalecos en un armario y no dejaba que se utilizasen. Eso es tergiversar la realidad. Los chalecos están incompletos, se tienen que poner cuanto tengan las fundas para que los agentes puedan estar identificados. Ponerse el chaleco por dentro de la ropa es una barbaridad, ya que los agentes no saben cuándo tendrán que quitarse el abrigo durante una intervención», insiste en un comunicado.