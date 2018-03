Gozón aprueba el presupuesto para este año gracias a la abstención del PP Los concejales del PSOE de Gozón votan a favor de los presupuestos elaborados para este ejercicio . / A. G.-O. IU vota en contra y lamenta perder la paciencia con el PSOE «al no ver avances en materia de personal municipal e instalaciones deportivas» ALICIA G.-OVIES LUANCO. Martes, 27 marzo 2018, 00:16

Gozón ya tiene presupuesto. El PSOE logró ayer sacar adelante las cuentas para este año, que alcanzarán los 12,45 millones de euros, gracias a la abstención del PP, ya que IU-Equo votó en contra. Ramón Artime, portavoz de los populares, aseguró que daban este paso «con todas las consecuencias», pensando en el interés de los vecinos y no del partido. «Hemos mantenido conversaciones durante tres meses y se han mejorado algunas partidas. No son los presupuestos que presentaría el PP, pero entendemos que el concejo necesita tener unos presupuestos aprobados», justificó.

Por su parte, en IU-Equo lamentaron haber «perdido la paciencia» con el equipo de gobierno. La coalición recordó que llevan desde 2016 hablando de las instalaciones deportivas y que «hasta este año no se ha conocido un proyecto para el polideportivo, para el cual, además, no se contempla un plan a medio o largo plazo. Tampoco se han conseguido avances en la política de personal, se incluye un proyecto del plan de movilidad pero no medidas y no se hace referencia al Plan General», lamentaron. Razones todas ellas que llevaron al grupo municipal a votar contra las cuentas.

Una postura que fue criticada por los populares, quienes afirmaron que en «IU tienen que entender que no son imprescindibles para gobernar». Por su parte, el alcalde socialista Jorge Suárez les recordó que el proyecto del polideportivo debe realizarse de manera íntegra y que el Ayuntamiento no cuenta con la capacidad económica para llevar a cabo esta mejora.

El regidor reconoció que el presupuesto no permitirá incluir «proyectos necesarios y urgentes». Es el caso, por ejemplo, de las escuelas de Podes, cuya techumbre se derrumbó recientemente. El proyecto redactado por la arquitecta de la Mancomunidad del Cabo Peñas contempla una inversión cercana a los 160.000 euros, a los que el municipio no podrá hacer frente. El saneamiento de Cardo y la cobertura de la pista de Balbín, ambas iniciativas que cuentan con una partida de 200.000 euros, tendrán que ser completadas con cargo al remanente.

Las cuentas contemplan una asignación de más de un millón de euros. Algunas de las partidas más importantes son las destinadas a la mejora y mantenimiento de los caminos, 100.000 euros; al saneamiento de Peroño, 67.000; jardines y skate, 80.000; y a la adecuación de un vial en Vioño, que cuenta con 170.000 euros. Además, está prevista la redacción de un plan de movilidad por 125.000 euros.

En el apartado de ingresos, la subida del IBI en casi un 13% permitirá al Ayuntamiento ingresar dos millones más por este concepto. Una cifra que desde el PP consideran que debería volver a plantearse para 2019. El alcalde defendió así que las arcas locales no pueden permitirse una reducción global de los impuestos.