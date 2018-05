Gozón busca un local para ampliar el número de plazas de la escuela infantil El alcalde, Jorge Suárez. / P. G.-P. El alcalde adelanta que para cumplir con los requisitos de la consejería «el nuevo equipamiento no estará acabado en septiembre» PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Sábado, 12 mayo 2018, 00:14

El Ayuntamiento de Gozón deberá acondicionar un local para poder ampliar las plazas de la escuela infantil el próximo curso. Así lo adelantó ayer el alcalde, Jorge Suárez, tras realizar una consulta con el director general de Ordenación Académica, Francisco Laviana. Además, hay fijada una reunión para el martes con el consejero de Educación, Genaro Alonso, y el director general de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas, Roberto Suárez Malagón. En ella se estudiarán las actuaciones que deberán realizar sendas administraciones públicas con vistas a resolver el problema de plazas existente en el concejo, después de que 35 niños se hayan quedado sin plaza. Mientras, el alcalde adelantó que debido a las condiciones requeridas por la consejería, el nuevo equipamiento «no estará completado para el comienzo del próximo curso académico». Y matizó que, en este caso, «la ventaja es que se trata de una escuela infantil y nada impide que necesariamente tenga que estar en condiciones para el comienzo del curso, ya que se puede incorporar al los bebés meses más tarde».

El Ayuntamiento cuenta con la disponibilidad de algunos locales, «pero debemos hacer una inversión para acondicionarlos siempre bajo las directrices que marque el Principado, añade el primer edil. «De ahí que tengamos que realizar algunas modificaciones en las partidas económicas contempladas en el presupuesto municipal para financiar los trabajos», apunta Jorge Suárez.

Por contra, Educación deberá aceptar la creación de nuevas unidades en el concejo. «Creemos que todo podrá conseguirse. Pero este asunto estará condicionado a lo que se resuelva en la reunión del martes, porque también la Administración regional está supeditada a la situación presupuestaria», comentó el alcalde.

No obstante, el regidor gozoniego aprovechó la ocasión para manifestar su malestar por lo que calificó «un revuelo» por parte de los solicitantes del servicio. «No me parece que sea lógico que el miércoles, un día después de que finalizara el plazo para la presentación de solicitudes, surgiera una cadena de quejas y denuncias». Antes esta circunstancia, la dirección del colegio público La Canal propuso asumir en un aula del centro a los 35 niños que se han quedado sin plaza tras las 58 solicitudes presentadas. Sin embargo, no será posible. La razón que lo impide no son otras que de tipo técnico al no disponer de un acceso directo que no sea compartido con el resto de los alumnos.

Entretanto, otra de las gestiones que realizará el Ayuntamiento será pedir informes a la dirección de la escuela infantil. Su intención es conocer los datos de los cursos anteriores para poder hacer una valoración real. Desde el punto de vista del alcalde, «puede haber varias razones, como el incremento de la natalidad en el municipio o por un aumento de residentes. Pero, por encima de todo, el compromiso municipal será siempre el de resolver los problemas que genere la comunidad vecinal y en materia de educación tienen aún más importancia».

La escuela de bebés cuenta en la actualidad con 53 niños en edades comprendidas entre 0 y 3 años. Es por esta razón por la que el incremento de la demanda llama la atención pudiendo ser achacable al aumento de la natalidad y de los residentes.