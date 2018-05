Hacienda reduce a 900.000 euros el superávit que puede gastar Corvera El equipo de gobierno del PSOE critica la decisión del Ministerio de Hacienda y apela a la deuda cero lograda este mismo mandato S. GONZÁLEZ NUBLEDO. Domingo, 13 mayo 2018, 01:12

El Ministerio de Hacienda ya ha fijado el techo de gasto del superávit del Ayuntamiento de Corvera para este año y se queda en 900.000 euros. Tras las modificaciones en la ley que regula este gasto el Consistorio reclamó el poder utilizar el total del superávit, 2,2 millones, al no contar con deuda activa tras haberla amortizado a lo largo de este mismo mandato.

Finalmente, el Gobierno central rechazó esta propuesta comunicando al equipo de gobierno del PSOE que tan solo se podrían gastar esos 900.000 euros. «Esto supone una clara injusticia que perjudica no solo a la gestión de nuestro gobierno, sino a todos y cada uno de los corveranos», criticaba ayer el alcalde de Corvera, Iván Fernández, en un comunicado.

El Consistorio cuenta con un superávit de 2.252.000 euros y un remanente de Tesorería de 4.046.000 euros, cifra que indica el superávit acumulado a lo largo de los años y que permite conocer la solvencia y capacidad económica de un Ayuntamiento si es positivo. Según señala, todo lo que supere esos 900.000 euros del superávit debería ser invertido en amortizar deuda según la legislación nacional vigente.

«El Ayuntamiento de Corvera no tiene deuda y, aún así, no se nos deja gastar un dinero que por derecho es de los vecinos y vecinas del municipio y que debería poder invertirse en la realización de obras, mejoras de servicios y desarrollo de políticas públicas para los ciudadanos. Literalmente no lo es, pero es lo más parecido a un atraco», indicó Fernández.

Con el dinero que sí permite gastar el Ministerio de Hacienda el equipo de gobierno local ya está diseñando un nuevo plan de inversiones que presentará en breve. «Los vecinos de Corvera tienen que saber de esta injusticia. Muchos se dirigen a nosotros para pedirnos mejoras que son necesarias y es injusto que teniendo dinero no se puedan llevar a cabo», resaltó el primer edil.