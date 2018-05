El incendio de una cocina provoca el desalojo de un edificio en La Estrada Aunque el edificio no sufrió daños estructurales, la vivienda incendiada quedó muy afectada por las llamas y el humo. / MARIETA Sólo se produjeron daños materiales y los vecinos regresaron pronto a sus casas, aunque una mujer fue trasladada al Hospital San Agustín por una crisis de ansiedad EVA FANJUL LAS VEGAS. Lunes, 21 mayo 2018, 00:38

Todo ocurrió muy rápido, una olla que se prendió fuego y en un instante las llamas se extendieron al resto de la cocina. Esa parece ser la causa del incendio que a las tres de la tarde de ayer afectó al segundo piso del número 8 de la calle San Francisco de La Estrada, en Las Vegas. Tras recibir el aviso, en el lugar del suceso se personaron una dotación de Bomberos de Asturias, Policía Local de Corvera y una ambulancia. Dada la situación y la cantidad de humo que salía del piso, los bomberos procedieron a desalojar a todos los vecinos del inmueble como medida de precaución.

Una vez extinguido el fuego y ventilado el inmueble, se comprobó que la estructura del edificio no estuviese dañada. Poco después, los vecinos, aún con el susto en el cuerpo, pudieron regresar a sus hogares. «Nos acercamos a ver qué necesitaban y si era necesario realojar a algún vecino, pero al final no hizo falta», comentó a este periódico el concejal de Cultura, Jorge Suárez.

Por el momento, los únicos que no podrán volver a su casa son la pareja que habita el piso incendiado ya que la casa ha quedado bastante afectada por el humo y el fuego. Aunque los únicos daños producidos han sido materiales y no hubo que lamentar heridos, los servicios médicos tuvieron que atender en el lugar del suceso a la inquilina del piso incendiado tras sufrir una fuerte crisis de ansiedad. La mujer de 32 años de edad fue trasladada posteriormente en ambulancia al hospital San Agustín de Avilés, aunque en principio su estado no presentaba gravedad.