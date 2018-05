Los informes técnicos descartan Nuña como ubicación del punto limpio Los suelos no cuentan con la calificación necesaria para este tipo de infraestructuras y los accesos no soportarían el tráfico continuo S. GONZÁLEZ NUBLEDO. Martes, 29 mayo 2018, 00:15

El punto limpio de Corvera no se instalará en Nuña. Aunque este enclave se estudió en un primer momento ha quedado descartado ya que no cuenta con los informes técnicos favorables. El equipo de gobierno ya trabaja en un nuevo emplazamiento, del que se está estudiando la viabilidad y que se dará a conocer una vez se sepa si cumple con los requisitos técnicos para acoger el punto limpio.

El Ayuntamiento cuenta con varios terrenos cercanos al cementerio de Nuña, y es por eso que se pensó en un primer momento ubicarlo ahí. El PSOE requirió informes sobre su idoneidad tanto a la oficina técnica como a la Policía Local y ambos fueron concluyentes: no se cumplían los requisitos. Técnicamente la calificación de los terrenos no permite construir este tipo de instalación en Nuña por lo que quedaría descartada esa opción ya que para materializarla habría que hacer un cambio en el Plan General de Ordenación, una alternativa que no se planteada ya que la normativa es bastante reciente.

A esto se suma que la Policía Local tampoco recomienda su emplazamiento en la zona de Nuña ya que no cuenta con unos accesos adecuados. Los agentes inspeccionaron las vías de acceso y llegaron a la conclusión que el cruce de la carretera general, a la altura de El Portazgo, no soportaría un tráfico fluido y constante ya que sería un peligro para la seguridad. Hasta ahora da servicio al cementerio y al pueblo pero se trata de una circulación moderada e incluso leve, que se produce a modo goteo o que se intensifica en días puntuales como el Día de Difuntos o en funerales.

El equipo de gobierno ya tiene avanzado el proyecto, que ha coordinado en todo momento con Cogersa, que se encargaría de la ejecución de la obra que estaría presupuestada en unos 400.000 o 500.000 euros. Queda por determinar la ubicación definitiva que se dará a conocer primero a los grupos municipales de la oposición para después presentarlo a la ciudadanía.

Se trata de uno de los proyectos compartidos por varios de los grupos con representación en el Ayuntamiento y que el propio PSOE llevaba en su programa electoral de las pasadas elecciones municipales por lo que será bien recibido por todos una vez se haga efectivo.