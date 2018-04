IU insiste en que el suelo industrial «está asegurado» La alcaldesa rechaza modificar el estudio de los genéricos en el entorno del aeropuerto para no «ayudar a un terrateniente a dar un pelotazo» S. G. PIEDRAS BLANCAS. Martes, 10 abril 2018, 00:11

Izquierda Unida defendió ayer el proyecto para adecuar los suelos genéricos existentes en el concejo a la nueva normativa tras las críticas del PP que les acusaba de «bloquear» el documento al no querer incorporar a él suelo industrial en el entorno del aeropuerto de Asturias.

«No es cierto que no queramos suelo industrial. De hecho en el proyecto nos aseguramos que, de haber demanda real, se pueda modificar la calificación de manera exprés por lo que estaría asegurado ese suelo. El problema es que hasta ahora no ha habido interés por parte de ninguna empresa de instalarse allí», indicó la alcaldesa Yasmina Triguero. En cambio la edil de IU rechazó frontalmente cambiar directamente la calificación del suelo para no «ayudar a un terrateniente a dar un pelotazo en la zona, que sería el mayor de los últimos años».

La alcaldesa señaló que de los 300.000 metros cuadrados de suelos genéricos que hay en la zona, la mayor parte los posee una misma persona, que los adquirió al presentarse el primer borrador, que fue realizado por el PP en 2006. «Ellos nos piden que antepongamos el interés de una sola persona, que sacaría de este cambio una gran rentabilidad, a los del resto de propietarios de terrenos del concejo y eso no estamos dispuestos a hacerlo», recalcó Triguero.

El proyecto está pendiente de un documento que debe aportar el Ayuntamiento de Avilés en el que da permiso para abastecerse de agua de sus redes en algunos puntos del concejo. Una vez que se logre se enviará a los organismos sectoriales y podría pasar a Pleno para que luego sea la CUOTA quien lo apruebe o no. «Ellos son los que lo bloquean antes de dejar que sea el Principado quien examine el proyecto y solo por beneficiar a esa persona a sacar rendimiento de los terrenos».