«Es muy intenso, pero sales siendo mejor emprendedor» Los participantes en el proyecto junto con los emprendedores invitados se reunieron y celebraron una comida en Villaviciosa. / A. G.-O. Villaviciosa participa como concejo invitado en el programa Clinic Joven Emprenda, que reúne a una treintena de participantes A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 15 septiembre 2017, 05:16

Han sido doce días de experiencias por Oviedo, Gijón y Avilés, en los que una treintena de jóvenes han tenido la oportunidad de conocer a algunos de los emprendedores más importantes de la región. El proyecto Clinic Joven Emprenda es un auténtico centro de alto rendimiento para entrenar talento y facilitar el liderazgo emprendedor para Asturias. Una vez más, llega a su fin. Será hoy con un acto de clausura en la Laboral. Ayer estuvieron en Villaviciosa. «Es una iniciativa muy interesante e intensa», aseguró Analys Álvarez, de Nava, una de las participantes que ayer participó en la capital maliaya en una charla con empresarios de la comarca. Entre otros, Daniel Ruiz, gerente del Consejo Regulador Sidra de Asturias, o el piragüista Manuel Busto.

Durante una comida de trabajo, los participantes pudieron aprovechar un turno de preguntas a los invitados, quienes les trasladaron su experiencia e intentaron orientarles todo lo posible. «Este proyecto te permite hacer cosas que por tu cuenta no podrías hacer. Para una persona como yo, que no tengo muy claras las ideas, me sirve para tener más herramientas», explica Álvarez. Otro de los participantes fue el joven Daniel Iglesias, quien junto a su pareja está trabajando para crear una página online donde vender productos ecológicos, dándole un valor extra a los de la marca Asturias. «Llevamos unos años trabajando en ello. Mi pareja hizo el Clinic el año pasado. Ahora estamos centrándonos en la recopilación de información, acudiendo a ferias para saber más sobre los productos, que es una parte muy importante», apunta. A él, esta experiencia le ha servido para «ser mejor emprendedor».

Empresas de artesanía, deportivas o de eventos como la iniciativa 'Meca, ¿y eso?' son algunos de los proyectos que han ido tomando forma estas semanas gracias a esta novena edición del Clinic que, por primera vez, recaló en Villaviciosa.