«La inversión del Ateneo es la mayor de la historia que afronta el Ayuntamiento» El alcalde, Alejandro Vega, responde a las críticas de José Manuel Felgueres durante el Pleno. / A. G.-O. El Pleno aprueba el crédito extraordinario tras un tenso debate entre el alcalde Alejandro Vega y el portavoz del PP, José Manuel Felgueres ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Jueves, 26 abril 2018, 00:07

La reforma integral del Ateneo Obrero está cada vez más cerca. El Pleno de Villaviciosa aprobó ayer por unanimidad el crédito extraordinario para este ejercicio. El documento, que asciende hasta casi los cuatro millones de euros, contempla una inversión superior a 1,5 millones para dicha actuación. Se trata de «la mayor inversión de la historia afrontada jamás por el Ayuntamiento» y una de las obras más esperadas por los vecinos del concejo. El proyecto permitirá crear el mayor espacio cultural de la localidad.

No será la única actuación en edificios públicos. El Calieru se llevará más de medio millón de euros, mientras que en el tejado del teatro Riera, en el que se tendrá que actuar por tercera vez en menos de diez años, se invertirán 162.000 euros. El alcalde justificó esta partida basándose en un informe del arquitecto municipal de 2014 donde se recoge la «lamentable conservación» de la techumbre. El documento destaca especialmente el estado de las piezas de madera carcomidas durante varios años y que podrían llevar a un colapso de la estructura y, por ende, al derrumbe de la misma.

La aprobación del remanente no impidió el intercambio de opiniones entre Alejandro Vega y el portavoz del PP, José Manuel Felgueres, quien afirmó que dichas cuentas confirman la postura de su agrupación sobre la falta de inversiones en el presupuesto. Un reflejo, afirmó, «de la nula gestión de estos tres años del equipo de gobierno». Estas palabras fueron rebatidas por Vega, quien acusó a Felgueres de manipular la información según sus intereses.

El actual alcalde reprochó que muchas de las actuaciones que se incluyen en el remanente deberían haber sido realizadas ya durante la época en que Felgueres gobernaba. «Podrá decir lo que quiera, pero es falso», afirmó.

El remanente incluye también una partida de 800.000 euros para la reparación y conservación de caminos de la zona rural, así como otra de más de 34.000 euros para llevar internet a las parroquias de esta parte del concejo. Ambas medidas fueron dos de las propuestas realizadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos maliaya (Faavi).

Modificación Pepu

Los grupos también aprobaron la modificación puntual del Plan Especial de Protección Urbana (Pepu) para permitir la reparación de un edificio en la plaza Santa Clara, una de las zonas más transitadas del casco urbano. El expediente, que data de 2004, permitirá llevar a cabo «una mejora de interés general para la localidad». «Es bochornoso como administración pública que esta obra no se haya realizado ya», afirmó el alcalde. Vega también anunció que esta actuación ha permitido al equipo de gobierno conocer que el Pepu, el cual creían aprobado, no está en vigor al no ser publicado el texto refundido y que han tenido que comenzar de nuevo el proceso.

Por segunda vez, y como ya habían advertido en la anterior sesión, varios trabajadores municipales acudieron al Pleno para solicitar una actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la cual data de 2002. «Debería ir paralelo la redacción del convenio y la RPT», señalaron.