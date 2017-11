IU-Equo de Gozón pide la puesta en marcha de un plan de accesibilidad Viernes, 1 diciembre 2017, 00:10

El grupo municipal de IU-Equo-Convocatoria por Gozón pide al gobierno socialista la puesta en marcha de un plan de accesibilidad. Según explicó el concejal, Isaac Frade, «el concejo debe ponerse al corriente de las directrices que marca la Unión Europea en materia de accesibilidad. Hay un plazo fijado hasta 2018 y el municipio todavía no desarrolló nada al respecto». Esta formación política instó al ejecutivo a que la Oficina Técnica Municipal de Obras, diseñe un programa destinado a adaptar los accesos tanto a nivel urbano como en los edificios públicos. Frade puso de ejemplo que «en la actualidad, una persona con silla de ruedas no puede acceder al Consistorio por no estar adaptada la puerta principal a este tipo de personas con movilidad reducida».