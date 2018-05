Iván González domina el desierto Iván González en su llegada a meta tras seis jornadas de prueba en la Titan Desert de Marruecos. / LVA El deportista finaliza la Titan Desert dentro de los treinta mejores de su categoría S. GONZÁLEZ LA CALLEZUELA. Sábado, 5 mayo 2018, 00:09

Una bicicleta de montaña, 619 kilómetros y el desierto marroquí. Tres desafíos que Iván González logró desentrañar esta semana. Ayer llegaba a Madrid, meta de la Titan Desert tras seis días superando sus propios límites y con un objetivo claro, superar las barreras del deporte y unirlo a la concienciación social en busca de donantes de médula.

El deportista de Illas se embarcaba en esta prueba deportiva, que partió el 29 de abril de Boumalne Dades y que se disputó en la zona de Errachidia, en el desierto marroquí. La Titan Desert es considerada una de las pruebas más duras de bicicleta de montaña del mundo y para González era el escenario perfecto para mostrar al mundo su causa. Consiguió el apoyo de familia, amigos, vecinos y patrocinadores para presentarse en Marruecos y dar visibilidad a la necesidad de aumentar el número de donantes de médula para ayudar a los enfermos de leucemia.

«Con escaso un mes encima de una bici de montaña, pero con las cosas claras de lo que quiero, y poniendo todas las ganas, me vine al desierto a enfrentarme a una de las carreras más difíciles de MTB del mundo, consiguiendo no sólo terminarla, sino haciendo un top 30 en mi categoría», decía ayer el deportista a su llegada a meta. A cientos de kilómetros de ese arco, muchos de sus seguidores le daban la enhorabuena por la hazaña conseguida.

La prueba deportiva se dividió en seis etapas, cada una de ellas de una distancia diferente. El reto para González era conseguir superarlas sin ser experto en bicicleta de montaña ya que según él mismo confesaba antes de partir, «nunca la he probado, he comenzado a entrenar hace unas semanas, cuando se me presentó esta oportunidad». Es por eso que ayer, tras levantar su cartel de 'finisher' de la prueba recalcaba que «querer es poder, busca lo que te apasiona he invierte todas tus energías en ello, esto te dará el resultado que tu quieras».

Además de dar visibilidad a su causa solidaria, el joven ha buscado, por todos los medios, recaudar los máximos fondos posibles para donar a la Fundación Josep Carreras contra la leucemia, enfermedad que el mismo padeció. En esa segunda carrera paralela se encontró con el apoyo de marcas locales que quisieron ponerle fáciles las cosas para que pudiera disfrutar de la Titan Desert. Así, MMR le donaba las bicicletas, Leomotor le sufragaba los billetes y Gaes le concedió una de sus becas, que le ayudaron a hacer frente al resto de gastos. «Quiero agradecer a todos los patrocinadores la confianza depositada en mi, y darme la oportunidad de haberme enfrentado al desierto», comentaba ayer Iván González en sus redes sociales.

También tuvo un recuerdo para todos aquellos seguidores que le han acompañado desde las redes sociales durante esta semana. «Gracias a todas las personas que me habéis mandado ánimos todos estos días, he sentido la energía de todas las personas que me aprecian y me apoyan en todo lo que lío», decía el deportista.

Se trata del segundo reto conseguido los últimos meses, ya que sus esfuerzos solidarios dieron sus frutos también cuando unió, corriendo, Avilés con Málaga, donde fue recibido por el padre de Pablo Ráez. Ahora, se centrará en más pruebas deportivas, las que según él «domina». Correrá en junio la Travesera Integral de Picos de Europa y en agosto tiene previsto participar en otra de las grandes pruebas internacionales de las carreras por montaña, el Montblanc. «En esa esfera es donde me muevo bien», afirmó.